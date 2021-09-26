Первая лига: под знаком президентов, экс-чемпион Европы. Кто выйдет в УПЛ?

Sport.ua – о претендентах на повышение в классе

  • 26.09.2021 14:23
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Первая лига: под знаком президентов, экс-чемпион Европы. Кто выйдет в УПЛ?
© ФК Металлист Харьков

Нынешний чемпионат первой лиги – зрелище интересное и интригующее. В этом плане он вряд ли уступает нашей Премьер-лиге. Скорее даже так: он очень на нее похож. Прежде всего – наличием двух явных грандов. Однако «свита» у лидеров первой лиги более разношерстная и амбициозная. Ведь если с двумя первыми местами, дающими прямые путевки в высший эшелон, все более-менее понятно уже сейчас, то вот на третье-четвертое места, дающее право сыграть в «стыках» с 13-ой и 14-ой командами УПЛ, претендуют больше желающих, нежели в нашей «вышке» на еврокубковые квоты. Чем дышит сейчас наш второй по статусу футбольный дивизион, и кто его главные запевалы, давайте разбираться.

«Металлист»

 Еще когда команда носила название «Металл», а ее главным действующим лицом вне футбольного поля был Евгений Красников, уже тогда было понятно, что рано или поздно бывший собственник канувшего в Лету «Металлиста» Александр Ярославский появится за широкой спиной Красникова. Так и случилось. «Металл» получил путевку в первую лигу, а с ним – и гордое имя - «Металлист». Клуб вернул легендарную эмблему, его президентом стал Ярославский, вторым человеком в клубе – Красников. Еще до старта чемпионата босс харьковчан не скрывал своих амбиций: только УПЛ, только победа. Более того, уже сейчас «Металлист» и его учредитель не скрывают, что будут бороться за высшие места и в Премьер-лиге. Под эту задачу «брошено» все – и финансы, и болельщики, и, уж извините, админресурс.


ФК Металлист Харьков

С точки зрения комплектации «Металлист» сейчас – готовая команда для высшего дивизиона. Банада, Поступаленко, Рыбка, Танковский, Танчик, Федорив, Фомин, а еще куча добротных легионеров – и ведь это только начало. Дальше точно будет еще круче. Лишь одна ничья в девяти матчах, остальные победы – это явно чемпионский график. Многие соперники и завуалированно, и прямо обвиняют харьковчан в работе с судьями, но те не особо обращают внимание, предпочитая аргументацию «сам дурак». Но это тоже чемпионский подход. Возможно, не совсем чисто и с болельщиками, которых собирается аномально много на домашние матчи команды, но и это тоже звенья одной цепи. Если Александр Владленович сказал в Премьер-лигу, значит, в Премьер-лигу. И не сомневайтесь, что летом «желто-синие» будут там. Их никто и ничто не остановит. Потому что зимой, в межсезонье, они станут еще более сильными.

«Кривбасс»

В еще одном реанимированном некогда славном клубе ситуация по духу очень напоминает вышеизложенную. С той лишь разницей, что за возрожденным «Металлистом» стоит бывший президент легендарного харьковского клуба, а за возрожденным «Кривбассом», поговаривают, стоит просто Президент. «Кривбасс» должен вернуться в элиту украинского футбола, и он туда вернется. Не сомневайтесь. Уже в нынешнем сезоне. Не мытьем, так катаньем.

Что касается человеческого ресурса в криворожской команде, то он вряд ли уступает соответствующему показателю команды харьковской. Судите сами: Васин, Гордиенко, Дебелко, Зотько, Мостовой, Сарнавский, Татарков, Хобленко, Щедрый – знакомые все лица. Может, фамилия наставника криворожан немногим скажет многое, но то дело наживное: хоть с Приходько, хоть без Приходько, но «Кривбасс» своего не упустит. Потому что так нужно.

«Полесье»

А вот дальше начинается самое интересное. В том смысле, что на две путевки в плей-офф за выход в УПЛ претендуют, как минимум, в два раза больше участников первенства. На третьей строчке в таблице на данный момент расположилось «Полесье». Многострадальная житомирская команда, терявшая и название, и профессиональный статус, в нынешнем сезоне обзавелась серьезной поддержкой – и городских властей, и областных. Да и с ресурсом – как финансовым, так и кадровым – у «Полесья» все в порядке. Возглавляет коллектив небезызвестный Юрий Калитвинцев – наверное, самый именитый тренер первой лиги. Не будь в Житомире амбициозного спортивного проекта, экс-наставник чемпионов Европы вряд ли бы соблазнился на предложение житомирян.  


ФК Полесье Житомир

Хороший и подбор исполнителей у команды. Бабенко, Гитченко, Грицук, Коломоец, Махарадзе, Морозко, Огиря, Нестеров, Чайковский, Шастал, Яннаков, Яшков – эти парни могут дать фору и «Кривбассу». Может, команда Калитвинцева была бы выше в таблице, если бы не провальный старт: два подряд поражения. Но дальше «Полесье» раскочегарилось, и, вполне возможно, своего уже не упустит. И ниже четвертого места не финиширует.

«Альянс»

Вряд ли клубу из глубинки Сумской области нужна Премьер-лига, но чем черт не шутит: пример команд из Петрового или Ковалевки может быть очень заразительным. Тем не менее, считаю, что на данный момент «Альянс» хоть и занимает высокое четвертое место, по многим показателям – как объективным, так и субъективным – клуб Сергея Демченко пока что не готов тягаться с конкурентами за повышение в классе.

Хотя известные имена в этой команде тоже есть. Карноза, Неплях, Лебеденко, Писный, Ярошенко. Для локального успеха – и этого достаточно. Но если всерьез замахиваться на «Вильяма нашего Шекспира», обязательно нужно усиление.

«Нива» Тернополь

История этой команды богата и на взлеты, и на падения. Тем, кто помнит ранние чемпионаты независимой Украины, наверняка пришлась по душе команда из Тернополя – боевая, неуступчивая, харизматичная. Однако на стыке веков «Нива» загремела в первую лигу, а затем и во вторую. В 2009 году тернополяне вернулись во второй эшелон нашего футбола, но пока что былой удали не демонстрировали. Возможно, нынешний сезон в этом плане станет переломным.


ФК Нива Тернополь

В этом сезоне команду возглавил бывший тренер «Олимпика» Игорь Климовский. За довольно короткое время тренеру удалось поставить «Ниве» компактный и «вкусный» футбол: команда не закрывается, пытается гнуть свою линию в игре против любого оппонента. Порой получается, порой – не очень (в восьмом туре тернополяне дома уступили «Альянсу» 1:5).

Кстати, «Нива» - на данный момент самая молодая команда лиги. Средний возраст ее футболистов – 23,7 года, поэтому фамилии ее футболистов вряд ли что-то скажут нашему футбольному обывателю. Если в Тернополе действительно вынашивают идею реконкисты, то есть возвращения в элиту, обязательно нужно усиливаться.

«Оболонь»

Еще одна команда, имеющая в своих «закромах» и громкие победы, и не менее резонансные провалы. В свое время «пивовары» были самобытным, интересным коллективом высшей лиги, со своим лицом как на поле, так и вне его. Но в один явно не прекрасный момент, из-за конфликта в руководстве клуба, «Оболонь» прекратила свое существование. Вместо нее появился «Оболонь Бровар», прошедший путь от аматоров до первой лиги. Но сейчас клуб вернул прежнее имя – «Оболонь».


ФК Оболонь

Понять нынешние амбиции «пивоваров» - все равно, что найти отличия между «Светлым» и «Киевским» - непросто, в общем. С одной стороны, вроде бы как руководство клуба в лице неизменного президента Александра Слободяна не против, чтобы команда вернулась в «высшее общество». Но с другой – кадрового ресурса для решения такой задачи явно маловато. Матяж, Майданевич да нестареющий Батальский – вот, по большому счету, те имена, которые что-то скажут болельщикам не только «зелено-белой» команды. Для решения серьезных задач обязательно нужна свежая кровь. И системный подход во всем. Не только в производстве янтарного напитка.

Очень даже может быть, что после долгой зимней паузы расстановка сил в первой лиге поменяется, ведь нередки случаи, когда на старте сезона команда демонстрирует высокие цели, а в межсезонье банально сходит с забега. Подобного нельзя исключать и сейчас. Хотя это правило не касается двух первых на данный момент коллективов: там должно быть все в полном порядке. И даже лучше.

А места ниже наверняка будут тасоваться. Уверен, еще скажет свое слово «Волынь», может, второе дыхание откроется у «Подолья», а там, глядишь, и «Олимпик» вспомнит о былых, более хлебных временах. Одним словом, точно будет интересно.

Настоятельно рекомендую смотреть.

Источник — Sport.ua

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