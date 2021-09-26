Роман Мирошник стал автором первого автогола Вереса в УПЛ

Роман Мирошник стал автором первого автогола «Вереса» в чемпионатах Украины. Премьерный «самострел» ровенчане совершили в 139-м матче в элитном дивизионе. Позже впервые забили в свои ворота только запорожский и донецкий «Металлург», «Карпаты» и «Черноморец». К слову, первый автогол в УПЛ в матче с «Шахтером», помимо «Вереса», сделали еще 5 клубов - «Волынь», «Говерла», «Мариуполь», «Кривбасс» и донецкий «Металлург».

Самые поздние премьерные автоголы клубов УПЛ