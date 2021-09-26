Роман Мирошник стал автором первого автогола Вереса в УПЛ

Роман Мирошник стал автором первого автогола «Вереса» в чемпионатах Украины. Премьерный «самострел» ровенчане совершили в 139-м матче в элитном дивизионе. Позже впервые забили в свои ворота только запорожский и донецкий «Металлург», «Карпаты» и «Черноморец». К слову, первый автогол в УПЛ в матче с «Шахтером», помимо «Вереса», сделали еще 5 клубов - «Волынь», «Говерла», «Мариуполь», «Кривбасс» и донецкий «Металлург».
Самые поздние премьерные автоголы клубов УПЛ
|
Матч
|
Клуб
|
Игрок
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
450-й
|
Металлург З
|
Драган ПЕРИШИЧ
|
01.09.2007
|
Закарпатье (г)
|
1:1
|
254-й
|
Карпаты
|
Сергей ТАНАСЮК
|
01.11.1999
|
Прикарпатье (г)
|
1:3
|
187-й
|
Металлург Д
|
Элвин БЕЧИРИ
|
09.11.2003
|
Шахтер (д)
|
1:3
|
169-й
|
Черноморец
|
Дмитрий ПАРФЕНОВ
|
06.04.1997
|
Нива Т (г)
|
0:2
|
139-й
|
Верес
|
Роман МИРОШНИК
|
25.09.2021
|
Шахтер (г)
|
1:4
|
107-й
|
Кривбасс
|
Евгений СЫСОЕВ
|
10.09.1995
|
Шахтер (г)
|
0:4
|
104-й
|
Днепр
|
Дмитрий ЯКОВЕНКО
|
02.04.1995
|
Карпаты (д)
|
2:1
|
93-й
|
Николаев
|
Сергей КОЧВАР
|
16.08.1998
|
Прикарпатье (д)
|
1:1
|
82-й
|
Шахтер
|
Сергей ОНОПКО
|
15.06.1994
|
Торпедо (г)
|
3:3
|
77-й
|
Звезда
|
Виталий ПАНТИЛОВ
|
27.09.1997
|
Металлург М (д)
|
1:1
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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