Роман Мирошник стал автором первого автогола Вереса в УПЛ

Премьерный «самострел» ровенчане совершили в 139-м матче в элитном дивизионе

  • 26.09.2021 11:25
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Роман Мирошник стал автором первого автогола Вереса в УПЛ
© ФК Шахтер Донецк. Роман Мирошник (слева)

Роман Мирошник стал автором первого автогола «Вереса» в чемпионатах Украины. Премьерный «самострел» ровенчане совершили в 139-м матче в элитном дивизионе. Позже впервые забили в свои ворота только запорожский и донецкий «Металлург», «Карпаты» и «Черноморец». К слову, первый автогол в УПЛ в матче с «Шахтером», помимо «Вереса», сделали еще 5 клубов - «Волынь», «Говерла», «Мариуполь», «Кривбасс» и донецкий «Металлург».

Самые поздние премьерные автоголы клубов УПЛ

Матч

Клуб

Игрок

Дата

Соперник

Счет

450-й

Металлург З

Драган ПЕРИШИЧ

01.09.2007

Закарпатье (г)

1:1

254-й

Карпаты

Сергей ТАНАСЮК

01.11.1999

Прикарпатье (г)

1:3

187-й

Металлург Д

Элвин БЕЧИРИ

09.11.2003

Шахтер (д)

1:3

169-й

Черноморец

Дмитрий ПАРФЕНОВ

06.04.1997

Нива Т (г)

0:2

139-й

Верес

Роман МИРОШНИК

25.09.2021

Шахтер (г)

1:4

107-й

Кривбасс

Евгений СЫСОЕВ

10.09.1995

Шахтер (г)

0:4

104-й

Днепр

Дмитрий ЯКОВЕНКО

02.04.1995

Карпаты (д)

2:1

93-й

Николаев

Сергей КОЧВАР

16.08.1998

Прикарпатье (д)

1:1

82-й

Шахтер

Сергей ОНОПКО

15.06.1994

Торпедо (г)

3:3

77-й

Звезда

Виталий ПАНТИЛОВ

27.09.1997

Металлург М (д)

1:1

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(3 голоса)

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