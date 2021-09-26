Виктор Цыганков забил в пятом матче подряд

В «Динамо» более продолжительные голевые серии имели только три игрока, включая самого Цыганкова

  • 26.09.2021 11:07
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  • 6 комментариев
Виктор Цыганков забил в пятом матче подряд
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

В матче с «Рухом» Виктор Цыганков продлил свою голевую серию в УПЛ до 5 игр. В 5-м туре он с пенальти забил «Десне», в 6-м отметился дублем в поединке с «Колосом», в 7-м поставил автограф в воротах «Металлиста 1925», а в 8-м с «точки» поразил ворота «Александрии». Среди игроков «Динамо» более продолжительные забивные серии в чемпионатах Украины имели только Максим Шацких, Диого Ринкон и сам Цыганков в сезоне-2017/18 - по 6 матчей.

Самые продолжительные голевые серии игроков «Динамо» в чемпионатах Украины

Матчи

(Голы)

Игрок

Сезон

Кому забивал

6

(7)

Максим ШАЦКИХ

2002/03

Шахтер (д), Металлург З (г), Таврия (д),

 

 

 

2003/04

Арсенал (г), Металлист (д) - 2, Волынь (д)

6

(6)

ДИОГО РИНКОН

2005/06

Металлург Д (д), Черноморец (г), Металлист (д),

 

 

 

 

Волынь (д), Днепр (г), Харьков (д)

6

(6)

Виктор ЦЫГАНКОВ

2017/18

Олимпик (д), Верес (г), Заря (д),

 

 

 

 

Ворскла (д), Мариуполь (г), Заря (д)

5

(11)

Максим ШАЦКИХ

1999/00

Черноморец (г) - 2, Карпаты (г) - 2, Ворскла (д) - 3,

 

 

 

 

Металлург З (г) - 2, Металлист (г) - 2

5

(6)

Андрей ШЕВЧЕНКО

1995/96

Шахтер (д) - 2, Металлург З (г), Кремень (д),

 

 

 

 

Черноморец (д), ЦСКА (г)

5

(6)

Александр МЕЛАЩЕНКО

2000/01

Шахтер (д), Сталь А (г), Нива Т (д),

 

 

 

 

ЦСКА (г) - 2, Металлург Д (д)

5

(6)

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2015/16

Сталь Дз (д) - 2, Черноморец (д), Металлург З (г),

 

 

 

 

Днепр (д), Карпаты (г)

5*

(6)

Виктор ЦЫГАНКОВ

2021/22

Десна (д), Колос (д) - 2, Металлист 1925 (г),

 

 

 

 

Александрия (д), Рух (г)

5

(5)

Андрей ШЕВЧЕНКО

2010/11

Оболонь (г), Таврия (д), Металлист (г),

 

 

 

 

Севастополь (г), Металлург Д (д)

* серия не закончена.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ToeFatt
    online
    ToeFatt, 26.09.2021 11:40
    0
    dgo ukuran, 26.09.2021 11:33
    заработать понятие растяжимое шпрот, покупка судей и намеренные нарушения бывших одноклубников считаются за "заработать"?
    спитай у представників фека "шахрай"
    Ссылка
    dgo ukuran
    online
    dgo ukuran, 26.09.2021 11:33
    +1
    .Zp0rt.., 26.09.2021 11:23
    Пенальти нужно заработать и забить. Помниться, как Чмораеш три пеналя подряд не забил за шахтёр.
    заработать понятие растяжимое шпрот, покупка судей и намеренные нарушения бывших одноклубников считаются за "заработать"?
    Ссылка
    dgo ukuran
    online
    dgo ukuran, 26.09.2021 11:31
    0
    aleks19826, 26.09.2021 11:19
    Якщо в кожному матчі і далі ставитимуть пенальті може стати кращим бомбардиром чемпіонату. Надія на те, що траоре буде дублями стріляти і буде конкурувати з пенальтистом нашим
    траоре не только с пенальтистом конкурировать, а ещё с поставщиками левых пеналей для него.
    Ссылка
    dgo ukuran
    online
    dgo ukuran, 26.09.2021 11:29
    0
    бомбардир
    Ссылка
    .Zp0rt..
    online
    .Zp0rt.., 26.09.2021 11:23
    -2
    aleks19826, 26.09.2021 11:19
    Якщо в кожному матчі і далі ставитимуть пенальті може стати кращим бомбардиром чемпіонату. Надія на те, що траоре буде дублями стріляти і буде конкурувати з пенальтистом нашим
    Пенальти нужно заработать и забить. Помниться, как Чмораеш три пеналя подряд не забил за шахтёр.
    Ссылка
    aleks19826
    online
    aleks19826, 26.09.2021 11:19
    +1
    Якщо в кожному матчі і далі ставитимуть пенальті може стати кращим бомбардиром чемпіонату. Надія на те, що траоре буде дублями стріляти і буде конкурувати з пенальтистом нашим
    Ссылка
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