Арсенал – Тоттенхэм. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Эксперт дал прогноз на матч чемпионата Англии

  • 26.09.2021 05:18
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Арсенал – Тоттенхэм. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 6-го тура Премьер-лиги Англии «Арсенал» – «Тоттенхэм».

«Лондонское дерби никогда никого не оставляет к себе равнодушным и всегда интригует. Пока что обе команды не оправдывают ожиданий своих фанатов. «Шпоры» сейчас седьмые, а «канониры» вообще находятся на 13-м месте. Обе команды имеют отрицательную разницу голов. У «Тоттенхэма» - 3:6, у «Арсенала» - 2:9.

«Арсенал» по 0:2 проиграл «Брентфорду» и «Челси», 0:5 уступил «Ман Сити» и дважды с большим скрипом по 1:0 выиграл у «Бернли» и «Норвича». И такие результаты при наличии сильных и качественных игроков группы атаки и при больших финансовых затратах на усиление в каждое трансферное окно. У них в наличии забивной форвард сборной Габона Обамеянг, реактивный игрок сборной Англии Сака, ивуарийский сборник Пепе, французский сборник Ляказетт, а также у «канониров» шикарная группа созидателей. Но забили они всего лишь два гола в пяти матчах.

«Тоттенхэм» возглавил португалец Нуну Санту. Бэйл вернулся в «Реал», а Винисиус перешел в ПСВ. Роуз и Сиссоко перешли в «Уотфорд», Фойт продан в «Вильярреал» за 15 млн евро. Ламела в «Севилье», Алдервейрелд в Катаре, Харт в «Селтике». Важно, что «шпоры» сохранили Харри Кейна. Пришли из «Аталанты» в «Тоттенхэм» качественный вратарь Голлини и хороший защитник Ромеро. Отмечу, что лондонцы также купили молодого испанца Брайана Хиля за 25 млн евро. Этот футболист уже играет за сборную Испании. В новом сезоне «Тоттенхэм» со счетами 1:0 обыграл «Ман Сити», «Вулверхэмптон» и «Уотфорд». Со счетом 0:3 «шпоры» проиграли «Кристал Пэласу» и «Челси». В еврокубках 2:2 они сыграли с «Ренном».

Я сделал интересное наблюдение. Обе команды выиграли матчи АПЛ только со счетом 1:0. Они еще пока ни разу не сыграли вничью. И по статистике им пора это сделать. Я считаю, что «Арсенал» с «Тоттенхэмом» сыграют вничью. Мне кажется, обе команды забьют голы», - сказал Грозный.

Матч «Арсенал» – «Тоттенхэм» состоится 26-го сентября. Начало встречи в 18:30.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.

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Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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