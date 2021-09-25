6-й тур
Боруссия М
1 : 0
Боруссия Д
25.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Боруссия Менхенгладбах обыграла дортмундскую Боруссию

Единственный гол в матче забил Закария

  • 25.09.2021 21:39
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Боруссия Менхенгладбах обыграла дортмундскую Боруссию
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 6-го тура чемпионата Германии по футболу «Боруссия» из Менхенгладбаха дома обыграла дортмундскую «Боруссию» со счетом 1:0.

Единственный гол забил Закария на 37-й минуте встречи.

«Боруссия» М — «Боруссия» Д — 1:0
Гол: Закария, 37

«Боруссия» М: Зоммер, Скалли, Янчке, Гинтер, Эльведи, Нетц (Вольф, 70), Штиндль, Хофманн (Бенеш, 83), Закария, Коне (Крамер, 73), Эмболо.
«Боруссия» Д: Кобель, Менье (Вольф, 82), Хуммельс, Аканджи, Понграчич (Азар, 46), Геррейру (Шульц, 82), Витцель, Дауд, Беллингем, Мален (Рейньер, 82), Мукоко (Кнауфф, 57).
Предупреждения: Дауд (10), Закария (13), Штиндль (33), Понграчич (34), Нетц (45), Коне (58), Беллингем (85).
Удаление: Дауд (40).

Источник — Sport.ua

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