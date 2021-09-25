Боруссия Менхенгладбах обыграла дортмундскую Боруссию

В поединке 6-го тура чемпионата Германии по футболу «Боруссия» из Менхенгладбаха дома обыграла дортмундскую «Боруссию» со счетом 1:0.
Единственный гол забил Закария на 37-й минуте встречи.
«Боруссия» М — «Боруссия» Д — 1:0
Гол: Закария, 37
«Боруссия» М: Зоммер, Скалли, Янчке, Гинтер, Эльведи, Нетц (Вольф, 70), Штиндль, Хофманн (Бенеш, 83), Закария, Коне (Крамер, 73), Эмболо.
«Боруссия» Д: Кобель, Менье (Вольф, 82), Хуммельс, Аканджи, Понграчич (Азар, 46), Геррейру (Шульц, 82), Витцель, Дауд, Беллингем, Мален (Рейньер, 82), Мукоко (Кнауфф, 57).
Предупреждения: Дауд (10), Закария (13), Штиндль (33), Понграчич (34), Нетц (45), Коне (58), Беллингем (85).
Удаление: Дауд (40).
Источник — Sport.ua
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