Вратарь Александрии: «Не скучаю по Шарану. Он меня не полюбил»

Олег Билык рассказал, почему не сработался с бывшим главным тренером клуба

  • 25.09.2021 17:15
  • 188 просмотров
  • 0 комментариев
Вратарь Александрии: «Не скучаю по Шарану. Он меня не полюбил»
© ФК Александрия. Олег Билык

23-летний украинский вратарь «Александрии» Олег Билык поделился мнением о бывшем главном тренере клуба Владимире Шаране, который покинул команду в межсезонье.

- Я не скучаю по Шарану. Не знаю, почему он меня не полюбил. Но, как вы заметили, в этом сезоне я начал больше играть, ко мне появилось доверие и уверенность в моих действиях. В прошлом сезоне такого не было. Даже если я играл, то не было уверенности. Потому что я знал, если, не дай Бог, какая-то ошибка, то сразу будет «пиханина».

-  Если бы тебя Шаран пригласил в какую-нибудь команду, которую он возглавит со временем, ты бы согласился?
-  Нет. Особенного желания с ним работать нет. Не сработались с этим тренером.

- В этом сезоне ты стал основным кипером команды. Как тебе это удалось?
- Еще когда мы были в отпуске я знал, что у нас сменится тренерский штаб, что Юра Панькив покидает команду. Я поговорил с тренером вратарей, и он сказал, что они доверяют мне, но от меня нужна уверенность. Еще с первого дня сборов я начал работать и работать. У нас сейчас очень маленькая ротация именно в чемпионате Украины в линии защиты. У меня появилось взаимопонимание с защитниками, поэтому мы довольно неплохо выступаем в плане обороны и результатов. Это все благодаря труду.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности