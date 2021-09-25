Вратарь Александрии: «Не скучаю по Шарану. Он меня не полюбил»

23-летний украинский вратарь «Александрии» Олег Билык поделился мнением о бывшем главном тренере клуба Владимире Шаране, который покинул команду в межсезонье.

- Я не скучаю по Шарану. Не знаю, почему он меня не полюбил. Но, как вы заметили, в этом сезоне я начал больше играть, ко мне появилось доверие и уверенность в моих действиях. В прошлом сезоне такого не было. Даже если я играл, то не было уверенности. Потому что я знал, если, не дай Бог, какая-то ошибка, то сразу будет «пиханина».

- Если бы тебя Шаран пригласил в какую-нибудь команду, которую он возглавит со временем, ты бы согласился?

- Нет. Особенного желания с ним работать нет. Не сработались с этим тренером.

- В этом сезоне ты стал основным кипером команды. Как тебе это удалось?

- Еще когда мы были в отпуске я знал, что у нас сменится тренерский штаб, что Юра Панькив покидает команду. Я поговорил с тренером вратарей, и он сказал, что они доверяют мне, но от меня нужна уверенность. Еще с первого дня сборов я начал работать и работать. У нас сейчас очень маленькая ротация именно в чемпионате Украины в линии защиты. У меня появилось взаимопонимание с защитниками, поэтому мы довольно неплохо выступаем в плане обороны и результатов. Это все благодаря труду.