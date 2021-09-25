Ювентус – Сампдория. Туринцы рвутся вверх

Ставка на матч 6 тура Серии А

  • 25.09.2021 13:00
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Ювентус – Сампдория. Туринцы рвутся вверх
© Getty Images/Global Images Ukraine

Пока в верхней части турнирной таблице Серии А команды борются за первое место, очень необычно не видеть в этом списке «Ювентус». После пяти туров у команды лишь одна победа при двух ничьих и двух поражениях. Туринцы занимают 12 место и стараются понемногу нащупать свою игру уже без Криштиану Роналду. Более того, «Ювентус» пропускает уже в 19 матчах чемпионата подряд и близок к антирекорду 1955 года, когда остановился на отметке в 21 матч.

Впрочем, в ближайшем матче, эта серия вполне может оборваться. «Ювентус», официальным беттинг-партнером которого является Parimatch, сыграет дома с Сампдорией (26.09, 13:30). Моряков туринцы обыграли в двух предыдущих сезонах, при этом в последних трех матчах ни разу не пропустили. Сейчас аналитики Parimatch дают солидные 68% на победу «Ювентуса» и 55% на то, что «Сампдория» все же сможет забить.

Сейчас моряки идут на 13 месте, у них также 5 очков, но они уступают «Ювентусу» по разнице мячей. Пока что все складывается так, что «Сампдория» может попросту попасть под горячую руку туринцев. Их не устраивает положение в турнирной таблице, особенно после упущенного чемпионства в прошлом сезоне. Болельщики ждут побед в каждом матче. Правда, не следует забывать, что впереди Лига чемпионов и 29 сентября в Турин приедет Челси. Впрочем, вряд ли у «Ювентуса» будет проблема с тем, чтобы сыграть одинаково сильно в обоих матчах.

Источник — Sport.ua

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