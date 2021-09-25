Стала известна заявка Шахтера на матч с Вересом

Анатолий Трубин попал в список из 21 футболиста

  • 25.09.2021 12:47
  • 347 просмотров
  • 2 комментария
Стала известна заявка Шахтера на матч с Вересом
© ФК Шахтер Донецк. Анатолий Трубин

Сегодня, 25 сентября, донецкий «Шахтер» сыграет против ровенского «Вереса» в рамках 9 тура украинской Премьер-лиги

Наставник «горняков» Роберто Де Дзерби включил в список 21 футболиста, в том числе вратаря Анатолия Трубина, который долгое время восстанавливался после травмы:

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин.

Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь.

Полузащитники: Педриньо, Мудрик, Соломон, Бондаренко, Тете, Марлос, Майкон, Маркос, Степаненко.

Нападающие: Траоре, Сикан.

Стоит отметить, что заявку не вошли защитники Марлон и Николай Матвиенко.

Матч начнется в 17:00.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Olexandr_Usyk-Kurgan
    online
    Olexandr_Usyk-Kurgan, 25.09.2021 12:59
    0
    А де Алан Патрік?
    Ссылка
    Dominik
    Dominik, 25.09.2021 12:57
    -1
    Оку еть новость
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