Стала известна заявка Шахтера на матч с Вересом

Сегодня, 25 сентября, донецкий «Шахтер» сыграет против ровенского «Вереса» в рамках 9 тура украинской Премьер-лиги

Наставник «горняков» Роберто Де Дзерби включил в список 21 футболиста, в том числе вратаря Анатолия Трубина, который долгое время восстанавливался после травмы:

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин.

Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь.

Полузащитники: Педриньо, Мудрик, Соломон, Бондаренко, Тете, Марлос, Майкон, Маркос, Степаненко.

Нападающие: Траоре, Сикан.

Стоит отметить, что заявку не вошли защитники Марлон и Николай Матвиенко.

Матч начнется в 17:00.