Стала известна заявка Шахтера на матч с Вересом

Сегодня, 25 сентября, донецкий «Шахтер» сыграет против ровенского «Вереса» в рамках 9 тура украинской Премьер-лиги
Наставник «горняков» Роберто Де Дзерби включил в список 21 футболиста, в том числе вратаря Анатолия Трубина, который долгое время восстанавливался после травмы:
Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин.
Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь.
Полузащитники: Педриньо, Мудрик, Соломон, Бондаренко, Тете, Марлос, Майкон, Маркос, Степаненко.
Нападающие: Траоре, Сикан.
Стоит отметить, что заявку не вошли защитники Марлон и Николай Матвиенко.
Матч начнется в 17:00.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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