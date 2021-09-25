Реал Мадрид – Вильярреал. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Эксперт высказался о грядущем матче Ла Лиги

  • 25.09.2021 10:39
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Реал Мадрид – Вильярреал. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 7-го тура испанской Примеры «Реал Мадрид» – «Вильярреал».

«В предыдущем матче чемпионата Испании «Реал» разгромил в Мадриде «Мальорку» со счетом 6:1. В свою очередь, «Вильярреал» после череды ничейных поединков в родных стенах уверенно обыграл «Эльче» (4:1). «Реал» с 16 очками лидирует в Примере. «Вильярреал» с 7 баллами находится на 12 позиции.

42 раза играли между собой эти соперники. 24 раза победил «Реал», 14 встреч завершились вничью и 4 раза выиграл «Вильярреал».

Нас ожидает очень интересная игра чемпионата Испании. «Реал» хорошо стартовал в сезоне. Мадридская команда успешно играет на обновленном домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу». Думаю, и в домашней встрече с «Вильярреалом» «галактикос» также выиграют. «Реал» находится в хорошей форме, и он захочет продолжить свою успешную серию. Я думаю, что «Реал» выиграет у «Вильярреала», - сказал Бартулович.

Матч «Реал Мадрид» – «Вильярреал» состоится 25-го сентября. Начало встречи в 22:00.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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