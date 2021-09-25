Симоне ИНДЗАГИ: «Сейчас мне сложно думать о Шахтере»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги накануне, общаясь с представителями прессы, попросил их ничего не спрашивать у него о грядущем матче Лиги чемпионов против «Шахтера», так как сейчас коуч и его подопечные полностью сосредоточены на ближайшей игре Серии А против «Аталанты».
«Сейчас мне сложно думать о «Шахтере». Мы сосредоточены на следующей игре. Прямо сейчас мы все ориентированы на игру с «Аталантой», - сказал Индзаги.
Матч «Интер» - «Аталанта» состоится сегодня, 25 сентября, а уже 28 сентября «нерадзурри» предстоит в Киеве сыграть поединок второго тура группового раунда Лиги чемпионов против «Шахтера».
Источник — La Gazzetta dello Sport
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