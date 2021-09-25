Рух – Динамо. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Форвард винницкой «Нивы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 9-го тура УПЛ «Рух» – «Динамо».

В предыдущем туре «Рух» проиграл на выезде «Десне» (0:1). В свою очередь, «Динамо» со счетом 1:0 переиграло в Киеве «Александрию». «Рух» с 8 баллами в активе расположился на 10-й позиции в чемпионате Украины. «Динамо» с 22 очками возглавляет турнирную таблицу УПЛ.

На данный момент два раза команды играли между собой. Эти поединки состоялись в прошлом сезоне, и тогда киевляне обе встречи выиграли со счетами 2:0 и 3:0.

«После поражения в матче за Суперкубок Украины «Динамо» надо будет реабилитироваться. Киевлянам предстоит играть перед поединком Лиги чемпионов. Я думаю, у динамовцев все-таки будет какая-то небольшая ротация. Для «Динамо» важно набирать очки в чемпионате. Я бы поставил на победу киевлян в этом выездном матче», – сказал Козьбан.

Матч «Рух» – «Динамо» состоится 25 сентября. Начало встречи – в 19:30.