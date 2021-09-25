Шахтер – Верес. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Форвард винницкой «Нивы» сделал прогноз на матч 9-го тура УПЛ

  • 25.09.2021 05:47
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Шахтер – Верес. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© ФК Шахтер Донецк

Форвард винницкой «Нивы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 9-го тура УПЛ «Шахтер» – «Верес».

«Шахтер» в предыдущем туре разгромил «Мариуполь» со счетом 5:0. «Верес» уступил «Днепру-1» (0:1). «Шахтер» с 19 очками идет вторым в УПЛ, а «Динамо» с 22 баллами лидирует в чемпионате Украины. Отметим, что накануне «горняки» в матче за Суперкубок Украины победили динамовцев со счетом 3:0. Что касается «Вереса», то команда Юрия Вирта с 11 очками идет восьмой в УПЛ.

11 раз встречались между собой эти команды.  9 раз выиграл «Шахтер», 1 раз была зафиксирована ничья и еще 1 поединок завершился победой «Вереса». Интересно, что команда из Ровно побеждала «горняков» еще в 1993 году. Тогда «Верес» выиграл встречу со счетом 2:0.

«Шахтеру» с «Вересом» играть после матча за Суперкубок с «Динамо». Перед матчем Лиги чемпионов у «горняков», наверное, будет какая-то ротация. «Верес» – хорошая команда. Предыдущие матчи они хорошо сыграли. Я бы поставил на то, что в этом матче будет тотал голов больше 1,5», – сказал Козьбан. 

Матч «Шахтер» – «Верес» состоится 25 сентября. Начало встречи – в 17:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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