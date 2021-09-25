Александрия – Мариуполь. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Форвард винницкой «Нивы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 9-го тура УПЛ «Александрия» – «Мариуполь».

В предыдущем туре «Александрия» проиграла «Динамо» (0:1), а «Мариуполь» проиграл «Шахтеру» (0:5). С 14 очками александрийцы идут на шестом месте в УПЛ. «Мариуполь» находится на 15 позиции, набрав 4 балла в свой актив.

21 раз встречались между собой эти команды. 7 раз выиграла «Александрия», 8 раз победил «Мариуполь», 6 поединков завершились вничью.

«Думаю, «Мариуполю» будет нелегко играть на выезде. «Александрия» – крепкая команда, которая показывает хорошие результаты и находится вверху турнирной таблицы УПЛ. Я бы поставил на то, что «Александрия» дома не проиграет «Мариуполю», – сказал Козьбан.

Матч «Александрия» – «Мариуполь» состоится 25 сентября. Начало встречи – в 14:00.