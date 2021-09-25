Матч между Олимпиком и ВПК-Агро перенесен по странной причине

Игру пока что невозможно провести на домашнем стадионе ни одной из команд

  • 25.09.2021 03:10
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Матч между Олимпиком и ВПК-Агро перенесен по странной причине
© ФК Олимпик Донецк

Администрация ПФЛ перенесла матч 10-го тура Первой лиги между командами «ВПК-Агро» и «Олимпик» (Донецк) на более поздний срок.

Перенос сделан в связи с невозможностью проведения поединка на домашнем стадионе ни одной из команд. Кроме того, в этой паре произошла смена хозяев поля и гостей: поединок 10-го тура пройдет на поле ФК «Олимпик», а 25-го тура, во втором круге – на стадионе «Метеор» в Днепре, и хозяином в нем будет «ВПК-Агро».

Новую дату проведения матча 10-го тура «Олимпик» – «ВПК-Агро» команды должны согласовать до 30 сентября 2021 года. Если дата в этот срок не будет согласована, ее определит Администрация ПФЛ.

Источник — ФК ВПК-Агро

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