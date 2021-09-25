Днепр-1 – Заря. Прогноз на матч Андрея Воробья

Экс-форвард сборной Украины и «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 9-го тура Премьер-лиги Украины «Днепр-1» – «Заря».

В 8-м туре Премьер-лиги Украины «Днепр-1» выиграл у «Вереса» со счетом 1:0. В свою очередь, «Заря» обыграла «Черноморец» со счетом 3:0. Эти команды в турнирной таблице УПЛ расположены недалеко друг от друга. «Днепр-1» с 16 очками идет пятым. «Заря» с 14 баллами находится на седьмой позиции.

«Днепр-1» сейчас показывает неплохой футбол. «Заря» в еврокубках этого сезона пока что не очень удачно выступает. Но, на данный момент, «Заря» – это третья, четвертая или пятая сила в Украине. «Днепр-1» в рамках Кубка Украины в непростом матче выиграл на выезде у «ВПК-Агро» (2:1).

Думаю, наверное, где-то за счет класса «Заря» на выезде все-таки минимально обыграет «Днепр-1». Будет ли делать Скрипник ротацию перед еврокубковым матчем? Думаю, нет. «Днепр-1» и «Заря» выйдут в оптимальных составах. Но, мне кажется, здесь может сыграть роль, что днепряне играли кубковый матч, а также то, что класс повыше у игроков «Зари», – сказал Воробей.

Матч «Днепр-1» – «Заря» состоится 26 сентября. Начало встречи – в 17:00.