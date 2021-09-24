Шахтер – Верес. Прогноз на матч Андрея Воробья

Экс-форвард сборной Украины и «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 9-го тура Премьер-лиги Украины «Шахтер» – «Верес».

В 8-м туре УПЛ «Шахтер» обыграл «Мариуполь» (5:0), а затем победил в поединке за Суперкубок Украины «Динамо» (3:0). «Верес» в предыдущем матче УПЛ уступил «Днепру-1» (0:1).

«Шахтер» с 19 очками идет вторым в УПЛ, «Верес» с 11 баллами расположился на 8-й позиции в чемпионате Украины.

«Я думаю, что «Шахтер» победит в этом матче. Но это будет нелегкая победа. Мне кажется, это будет победа на классе. Вероятнее всего, Роберто Де Дзерби проведет ротацию состава. Перед матчем с «Интером» итальянский специалист даст кому-то восстановиться. Он даст проявить себя игрокам из ближайшего резерва.

Мне кажется, счет на табло может быть где-то 2:0 в пользу «Шахтера». Хотя, конечно, я понимаю, что Юра Вирт настроит «Верес» на этот матч. Недавно его признавали лучшим тренером УПЛ. Но, я думаю, что «Шахтер» этот матч выиграет на классе. К слову, и эмоциональная составляющая сейчас на стороне «горняков» после победы в матче за Суперкубок Украины», - сказал Воробей.

Матч «Шахтер» – «Верес» состоится 25 сентября. Начало встречи – в 17:00.