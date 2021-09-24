В субботу, 25 сентября, в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс» состоится матч 8-го тура чемпионата Франции, в котором «ПСЖ» примет «Монпелье». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по Киеву.

«ПСЖ»

Подопечные Маурисио Почеттино проводят пока что идеальный старт сезона, имея 100%-ный результат после семи сыгранных поединков. Как итог, с 21-м пунктом в активе из 21-го возможного, они являются единоличными лидерами Лиги 1, и чувствуют себя вполне комфортно. Их ближайший преследователь – «Марсель» - при одной игре в запасе располагает лишь 14 очками.

Победную серию в чемпионате Франции «ПСЖ» начал с выездной победы над «Труа» (2:1), после чего последовали выигрыши у «Страсбура» (4:2 дома), «Бреста» (4:2 на выезде), «Реймса» (2:0 на выезде), «Клермона» (4:0 дома) и «Лиона» (2:1 дома) с «Меца» (2:1 на выезде). Две крайние на сегодня победы парни Почеттино добыли на морально-волевых. В них они забили победные голы лишь в компенсированное время.

15 сентября «ПСЖ» взял старт в группе Лиги чемпионов, и был вынужден в 1-м туре довольствоваться выездной ничьей 1:1 с «Брюгге». Заметим, что предстоящая встреча с «Монпелье» будет проведена парижанами в преддверии поединка 2-го тура чемпионского турнира против «Манчестер Сити» (28 сентября).

В субботу вечером на поле в рядах парижан точно не выйдут Месси и Рамос, а также Бернат, Верратти, Гарби, Дагба и Курзава.

«Монпелье»

Команда Оливье Даль’Ольо в турнирной таблице французского чемпионата занимает 10 место. У нее 9 очков, а именно – 2 победы, 3 ничьи и 2 поражения, при разнице мячей 15-13.

«Паладины» стартовали с трудом. В стартовой игре сезона они проиграли 2:3 дома «Марселю», а затем на выезде разошлись миром 3:3 с «Реймсом». Только в 3-м туре «Монпелье» выиграл 3:1 на своем поле у «Лорьяна». Однако после этого команда вновь уступила (1:2 в гостях «Лиллю»), но тут же реабилитировалась, взяв три очка дома в матче с «Сент-Этьеном» (2:0).

В двух крайних турах чемпионы Франции сезона-2011/2012 миролюбивы. Они на выезде поделил очки с «Труа» (1:1), после чего дома сыграли 3:3 с «Бордо».

На предстоящий поединок у команды имеются три кадровые потери – травмированы Ойонго, Сако и Тамаш.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «ПСЖ» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.22 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«ПСЖ»: Доннарумма – Керер, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Рафинья, Данилу, Ди Мария, Мбаппе, Неймар, Икарди.

«Монпелье»: Омлин – Суке, Эстеве, Тулер, Козза, Ферри, Леруа, Молле, Саванье, Мавидиди, Жермен.

25 сентября, суббота