Львовский «Рух» опубликовал яркий промо-ролик с анонсом матча 9-го тура УПЛ против «Динамо».
Видеоролик назван словами Жадсона: «Где «Динамо», где?» Использован Винсент Вега, персонаж фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво».
Матч 9-го тура УПЛ между «Львовом» и «Динамо» состоится 25 сентября в 19:30 на «Арене Львов».
ВИДЕО. Где Динамо, где? Рух опубликовал яркий промо-ролик к матчу УПЛ
Источник — Sport.ua
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