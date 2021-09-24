ВИДЕО. Где Динамо, где? Рух опубликовал яркий промо-ролик к матчу УПЛ

В видео использован Винсент Вега, персонаж фильма Квентина Тарантино

  • 24.09.2021 21:20
  • 544 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Где Динамо, где? Рух опубликовал яркий промо-ролик к матчу УПЛ
© ФК Рух Львов

Львовский «Рух» опубликовал яркий промо-ролик с анонсом матча 9-го тура УПЛ против «Динамо».

Видеоролик назван словами Жадсона: «Где «Динамо», где?» Использован Винсент Вега, персонаж фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво».

Матч 9-го тура УПЛ между «Львовом» и «Динамо» состоится 25 сентября в 19:30 на «Арене Львов».

ВИДЕО. Где Динамо, где? Рух опубликовал яркий промо-ролик к матчу УПЛ

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    samird
    online
    samird, 24.09.2021 21:33
    0
    Ох чую и выгребет завтра Рух.
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    hanter83
    online
    hanter83, 24.09.2021 21:30
    +1
    😁😁😁👍👍👍🍻🍻🍻🍻🍻🍾🥃🍷🍺🤪
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