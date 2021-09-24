Parimatch запустили футболку Шахтера в космос

Форма горняков поднялась в стратосферу на высоту более 33 километров

  • 24.09.2021 20:15
  • 420 просмотров
  • 5 комментариев
Parimatch запустили футболку Шахтера в космос

22 сентября на НСК "Олимпийский" в матче за Суперкубок Украины Шахтер уверенно переиграл киевское "Динамо" - 3:0. Это первый трофей команды под руководством нового итальянского тренера Роберто Де Дзерби и девятый Суперкубок в истории клуба - по этому показателю горняки сравнялись с киевлянами.

Шахтер решил поздравить болельщиков и необычно отметить завоевание нового трофея. Клуб вместе со своим титульным партнером компанией Parimatch запустили игровую футболку в космос. Форма горняков поднялась в стратосферу на высоту более 33 километров с помощью специального аэростата. Таким образом Шахтер не только установил рекорд Украины, но и сделал то, чего не делал еще не один клуб в мире.

Уверенная победа и смелый рекорд должны зарядить Шахтер на победу в предстоящих матчах Лиги чемпионов. А футболка в космосе - привлечь новых болельщиков, даже за пределами Земли. Шахтер, ты - космос!

 

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    pl2012ua
    pl2012ua, 24.09.2021 21:15
    0
    тут половина користувачив (якщо не більше), думають що живуть на площині, під якою черепаха чи кити. А зверху дід мороз всемогутній. Тому дякую ПаріМатч за просвітницьку роботу)
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    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 24.09.2021 21:04
    0

    После очередного влёта условному Минаю запустят на Мариинскую впадину
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    hanter83
    online
    hanter83, 24.09.2021 20:43
    0
    Круто,теперь они встретятся с Теслой Маска и будут парить в межгалактических просторах(а кстати с каким номером или фамилией данная майка???)
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    Face Control
    Face Control, 24.09.2021 20:31
    -4
    А я всегда говорил, что Шахтёр это межгалактическая команда.
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    Bulba_sumkin
    online
    Bulba_sumkin, 24.09.2021 20:27
    -6
    Круто) Ровно на такую же высоту взлетели и столичные боты от горящего заднего места, после победы Шахтера в СК))
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