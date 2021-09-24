Динамо отправилось на матч с Рухом без Буяльского и Бурды

Завтра, 25 сентября «Динамо» в девятом туре УПЛ на выезде сыграет с «Рухом». Сегодня «Динамо» отправилось во Львов на матч.

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу взял с собой 22 игроков. Среди них не оказалось Никиты Бурды и Виталия Буяльского.

Вратари: Бущан, Бойко, Нещерет.

Защитники: Миколенко, Шабанов, Тымчик, Забарный, Сирота, Кендзера.

Полузащитники: Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Вербич.

Нападающие: Шкурин, Супряга, Витиньо.