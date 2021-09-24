Ваншельбойм пробился в полуфинал 25-тысячника ITF

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм прошел в полуфинал 25-тысячника ITF в Чехии.



В матче 1/4 финала украинец, получивший пятый номер посева, одолел местного теннисиста Робина Станека.



Пардубице. 1/4 финала

Эрик Ваншельбойм (Украина, 5) – Робин Станек (Чехия) – 6:7(2), 7:5, 6:3



В полуфинале Ваншельбойм сыграет против третьего сеяного Филипа Мисолича из Австрии.

Также украинец сыграет и в полуфинале парного разряда.