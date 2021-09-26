ВИДЕО. Арбитр в Казахстане забыл удалить игрока после второй желтой

Во время ответного четвертьфинального матча Кубка Казахстана между «Астаной» и «Каспием» арбитр забыл удалить футболиста после того, как показал ему вторую желтую карточку.



Полузащитник «Астаны» Макс Эбонг получил первое предупреждение на 62-й минуте, а второе – уже в конце дополнительного времени, на 120-й. Арбитр продемонстрировал желтую карточку, а затем пошел по своим делам. В дело вмешался вратарь «Каспия» Нурлыбек Аязбаев, который набросился на Эбонга, не дав ему продолжить матч.



Всего в матче судья показал три красных карточки. «Астана» победила со счетом 1:0. В первом матче команды сыграли вничью 3:3.