ВИДЕО. Арбитр в Казахстане забыл удалить игрока после второй желтой

Но вратарь соперников вовремя вмешался

  • 26.09.2021 23:28
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ВИДЕО. Арбитр в Казахстане забыл удалить игрока после второй желтой
© ФК Астана. Макс Эбонг

Во время ответного четвертьфинального матча Кубка Казахстана между «Астаной» и «Каспием» арбитр забыл удалить футболиста после того, как показал ему вторую желтую карточку.
 
Полузащитник «Астаны» Макс Эбонг получил первое предупреждение на 62-й минуте, а второе – уже в конце дополнительного времени, на 120-й. Арбитр продемонстрировал желтую карточку, а затем пошел по своим делам. В дело вмешался вратарь «Каспия» Нурлыбек Аязбаев, который набросился на Эбонга, не дав ему продолжить матч.
 
Всего в матче судья показал три красных карточки. «Астана» победила со счетом 1:0. В первом матче команды сыграли вничью 3:3.

Источник — Sport.ua

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