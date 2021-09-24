Стали известны все пары 1/8 финала Кубка Украины среди женских команд

Базовый день проведения матчей - 20 ноября

  • 24.09.2021 13:00
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Стали известны все пары 1/8 финала Кубка Украины среди женских команд
© УАФ

Сегодня в Доме футбола определились пары соперников стадии 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины среди женских команд сезона-2021/2022.
 
Кубок Украины среди женских команд-2021/22. Пары 1/8 финала
 
«ДЮСШ-26» (Киев) - «Колос» (Ковалевка)
 
«Жилстрой-2» (Харьков) - «Атекс» (Киев)
 
«Шахтер» (Донецк) - «Восход» (Старая Маячка)
 
«Динамо» (Киев) - «Кривбасс» (Кривой Рог)
 
«Днепр-1» (Днепр) - «Мариуполь»
 
«ЕМС-Подолье» (Винница) - «Ладомир» (Владимир-Волынский)
 
«Карпаты» (Львов) - «Пантеры» (Умань)
 
«Верес» (Ровно) - «Жилстрой-1» (Харьков)
 
Базовый день проведения матчей - 20 ноября.

Источник — Украинская ассоциация футбола

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