Стали известны все пары 1/8 финала Кубка Украины среди женских команд

Сегодня в Доме футбола определились пары соперников стадии 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины среди женских команд сезона-2021/2022.
Кубок Украины среди женских команд-2021/22. Пары 1/8 финала
«ДЮСШ-26» (Киев) - «Колос» (Ковалевка)
«Жилстрой-2» (Харьков) - «Атекс» (Киев)
«Шахтер» (Донецк) - «Восход» (Старая Маячка)
«Динамо» (Киев) - «Кривбасс» (Кривой Рог)
«Днепр-1» (Днепр) - «Мариуполь»
«ЕМС-Подолье» (Винница) - «Ладомир» (Владимир-Волынский)
«Карпаты» (Львов) - «Пантеры» (Умань)
«Верес» (Ровно) - «Жилстрой-1» (Харьков)
Базовый день проведения матчей - 20 ноября.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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