Колос – Ворскла. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Форвард винницкой «Нивы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 9-го тура Премьер-лиги Украины «Колос» – «Ворскла».

«В предыдущем туре «Колос» на выезде выиграл у «Ингульца» со счетом 0:2. «Ворскла» с аналогичным счетом победила на своем поле «Минай». На данный момент ковалевцы с 8 очками идут десятыми в УПЛ. Полтавчане с 15 баллами в активе расположилась на пятой позиции.

В своей истории команды встречались между собой пять раз. Четыре победы одержала «Ворскла» и один раз выиграл «Колос». Ни разу соперники не играли вничью.

Интересный будет матч. «Колос» предыдущий матч выиграл. И «Ворскла» взяла три очка в предыдущем туре. Обе команды не пропускали мячей в этих поединках. «Ворскла» борется за призовые места. И, я думаю, что полтавская команда на выезде не проиграет «Колосу», - сказал Нагорняк.

Матч «Колос» – «Ворскла» состоится 24-го сентября. Начало встречи в 19:30.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард винницкой «Нивы». Также известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», польский «Мотор» Люблин и молдавскую «Сперанцу».