Безус отдал голевой пас, Гент сыграл вничью с Андерлехтом

В перенесенном матче пятого тура чемпионата Бельгии «Гент» расписал мировую с «Андерлехтом».



На 39-й минуте Роман Безус оформил результативную передачу на Алессио Кастро-Монтеса, но во втором тайме хозяева сравняли счет усилиями Лиора Рефаэлова.



После восьми сыгранных матчей «Андерлехт» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, «Гент» – на 14-й.

Отметим, что Богдан Михайличенко провел весь матч на скамейке запасных.



Чемпионат Бельгии. Пятый тур

«Андерлехт» – «Гент» – 1:1

Голы: Рефаэлов (59) - Кастро-Монтес (39)