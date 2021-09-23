Безус отдал голевой пас, Гент сыграл вничью с Андерлехтом

В перенесенном матче пятого тура чемпионата Бельгии «Гент» расписал мировую с «Андерлехтом».
На 39-й минуте Роман Безус оформил результативную передачу на Алессио Кастро-Монтеса, но во втором тайме хозяева сравняли счет усилиями Лиора Рефаэлова.
После восьми сыгранных матчей «Андерлехт» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, «Гент» – на 14-й.
Отметим, что Богдан Михайличенко провел весь матч на скамейке запасных.
Чемпионат Бельгии. Пятый тур
«Андерлехт» – «Гент» – 1:1
Голы: Рефаэлов (59) - Кастро-Монтес (39)
Источник — Sport.ua
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