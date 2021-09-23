Лидер Вереса восстановился после травмы и готов сыграть с Шахтером

25 сентября в 9-м туре чемпионата УПЛ «Шахтер» будет принимать «Верес».



По информации источника, нападающий «Вереса» Роберт Гегедош после серьезной травмы плеча уже тренируется в общей группе и сможет помочь своей команде.



Возвращение Гегедоша в строй важно еще и потому, что в субботу главный тренер ровенчан Юрий Вирт не сможет рассчитывать на еще одного форварда - Михаила Сергийчука, который дисквалифицирован.



«Верес» занимает восьмое место в чемпионате УПЛ, набрав 11 очков. Донецкий «Шахтер» занимает второе место, имея в активе 19 очков, на три меньше, чем у киевского «Динамо».