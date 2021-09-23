Снигур одержала еще одну разгромную победу на турнире ITF в Португалии

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№218 WTA) одержала еще одну победу на 25-тысячнике ITF в Португалии.
Во втором раунде украинка, посеянная под пятым номером, отдала лишь два гейма 31-летней китаянке Лю Цзя-Цзин (№264 WTA).
Сантарен. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Лю Цзя-Цзин (Китай) – 6:1, 6:1
Далее по сетке у Снигур россиянка Анастасия Тихонова (№271 WTA).
В первом круге украинка отдала сопернице один гейм.
Источник — Sport.ua
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