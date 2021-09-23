Снигур одержала еще одну разгромную победу на турнире ITF в Португалии

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№218 WTA) одержала еще одну победу на 25-тысячнике ITF в Португалии.



Во втором раунде украинка, посеянная под пятым номером, отдала лишь два гейма 31-летней китаянке Лю Цзя-Цзин (№264 WTA).



Сантарен. Второй круг

Дарья Снигур (Украина) – Лю Цзя-Цзин (Китай) – 6:1, 6:1



Далее по сетке у Снигур россиянка Анастасия Тихонова (№271 WTA).

В первом круге украинка отдала сопернице один гейм.