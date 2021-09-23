Снигур одержала еще одну разгромную победу на турнире ITF в Португалии

Дарья пробилась в 1/4 финала

  • 23.09.2021 21:04
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Снигур одержала еще одну разгромную победу на турнире ITF в Португалии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№218 WTA) одержала еще одну победу на 25-тысячнике ITF в Португалии.
 
Во втором раунде украинка, посеянная под пятым номером, отдала лишь два гейма 31-летней китаянке Лю Цзя-Цзин (№264 WTA).
 
Сантарен. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Лю Цзя-Цзин (Китай) – 6:1, 6:1
 
Далее по сетке у Снигур россиянка Анастасия Тихонова (№271 WTA).

В первом круге украинка отдала сопернице один гейм.

Источник — Sport.ua

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