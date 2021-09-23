ОФИЦИАЛЬНО: Барселона подписала турецкого вундеркинда

Каталонская «Барселона» и турецкий «Кайсериспор» достигли соглашения о переходе 17-летнего турецкого атакующего полузащитника Эмре Демира в стан «блаугранас». Сумма сделки составила €2 миллиона без учета бонусов.
Контракт рассчитан до лета 2027 года. Клаусула игрока составит около €400 миллионов.
Демир будет выступать за «Кайсериспор» до конца текущего сезона, после чего отправится в «Барселону».
В минувшем сезоне Демир провел за «Кайсериспор» 16 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
В активе Эмре выступления за сборные Турции U-14, U-15, U-16 и U-17.
Источник — ФК Барселона
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