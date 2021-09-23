ВИДЕО. Попытка игрока Аталанты устроить акцию закончилась провалом

Полузащитник «Аталанты» Мартен Де Роон решил устроить акцию в клубном фан-шопе. Голландец собирался поставить автограф первым трем покупателям, которые решат приобрести футболку с его фамилией, и оплатить за них покупку.

Акция завершилась провалом. Де Роон так и не дождался желающих приобрести футболку с его фамилией, после чего работники фан-шопа сообщили ему, что магазин закрывается: