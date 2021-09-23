ВИДЕО. Попытка игрока Аталанты устроить акцию закончилась провалом

Затея Мартена Де Роона закончилась неудачей

  • 23.09.2021 17:24
  • 1063 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Попытка игрока Аталанты устроить акцию закончилась провалом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мартен Де Роон

Полузащитник «Аталанты» Мартен Де Роон решил устроить акцию в клубном фан-шопе. Голландец собирался поставить автограф первым трем покупателям, которые решат приобрести футболку с его фамилией, и оплатить за них покупку.

Акция завершилась провалом. Де Роон так и не дождался желающих приобрести футболку с его фамилией, после чего работники фан-шопа сообщили ему, что магазин закрывается:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Marten de Roon (@martenderoon15)

Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    rus
    rus, 23.09.2021 18:03
    0
    Круто! Хороший юмор.
    Ссылка
    vladimirpa12
    online
    vladimirpa12, 23.09.2021 18:01
    0
    И ни одного комментария, вот уж провал так провал
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