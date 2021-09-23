Тренер Боснии и Герцеговины: «Украина добилась большого прогресса»

Ивайло Петев готовит свою команду к поединкам отбора на ЧМ-2022

  • 23.09.2021 16:49
  • 852 просмотра
  • 3 комментария
Тренер Боснии и Герцеговины: «Украина добилась большого прогресса»
© nfsbih.ba. Ивайло Петев

46-летний главный тренер Боснии и Герцеговины по футболу Ивайло Петев поделился ожиданиями от ближайших матчей своей команды в отборе на ЧМ-2022. Босния и Герцеговина сыграет с Казахстаном и Украиной.

«Несмотря ни на что, у нас есть цель, к которой мы стремимся, и я надеюсь, что мы ее достигнем.

Для нас было бы здорово набрать шесть очков, но сейчас мы думаем только о первом матче, а уже потом будем думать об Украине. Это команда, которая за последние годы добилась большого прогресса, их команда U-20 выиграла чемпионат мира, это серьезная команда. Однако сейчас наши мысли сосредоточены на Казахстане», — отметил Петев.

Матч Казахстан — Босния и Герцеговина состоится в Нур-Султане 9 октября. Поединок Украина — Босния и Герцеговина пройдет на «Арене Львов» 12 октября.

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(3 голоса)

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Комментарии
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    Alex86 1
    Alex86 1, 23.09.2021 17:45
    0
    прогресс еще тот одни ничьи накатали
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    ayzek biliberdocich
    online
    ayzek biliberdocich, 23.09.2021 17:10 (изменен)
    -1
    лизанул из уважения к сопернику, спс но про прогресс это пиздёж.
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    ayzek biliberdocich
    online
    ayzek biliberdocich, 23.09.2021 17:09
    +1
    это не Петраков, из этого ничего интересного не вытянешь.
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