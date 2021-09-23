Тренер Боснии и Герцеговины: «Украина добилась большого прогресса»

46-летний главный тренер Боснии и Герцеговины по футболу Ивайло Петев поделился ожиданиями от ближайших матчей своей команды в отборе на ЧМ-2022. Босния и Герцеговина сыграет с Казахстаном и Украиной.

«Несмотря ни на что, у нас есть цель, к которой мы стремимся, и я надеюсь, что мы ее достигнем.

Для нас было бы здорово набрать шесть очков, но сейчас мы думаем только о первом матче, а уже потом будем думать об Украине. Это команда, которая за последние годы добилась большого прогресса, их команда U-20 выиграла чемпионат мира, это серьезная команда. Однако сейчас наши мысли сосредоточены на Казахстане», — отметил Петев.

Матч Казахстан — Босния и Герцеговина состоится в Нур-Султане 9 октября. Поединок Украина — Босния и Герцеговина пройдет на «Арене Львов» 12 октября.