Магазин Шахтера откроется на Олимпийском

Мероприятие состоится перед матчем 9-го тура УПЛ с «Вересом»

  • 23.09.2021 15:24
  • 697 просмотров
  • 8 комментариев
Магазин Шахтера откроется на Олимпийском
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

Первый в Киеве магазин ФК «Шахтер» заработает на НСК «Олимпийский» уже 25 сентября.

На матче с «Вересом» болельщиков ждет традиционная развлекательная программа с новыми элементами. Во время открытия Fan Shop (находится у входа на стадион со стороны метро «Дворец спорта») состоится автограф-сессия легенды клуба Дарио Срны. Также посетители увидят шоу-программу и смогут поучаствовать в розыгрышах.

Все дети, которые придут на поединок, получат бесплатные угощения от ФК «Шахтер», а в «Семейном клубе» состоится специальное шоу трансформеров. Билеты в сектора 59 и 61.

Начало развлекательной программы — 15:00. Матч «Шахтер» — «Верес» начнется в 17:00.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Хоакин Гусман Лоэра
    online
    Хоакин Гусман Лоэра, 23.09.2021 15:58
    0
    Алексей Голяченко, 23.09.2021 15:56
    Ну тут все понятно. Максим пойдёт за афтографом и снимен новый видио треш на коленкак у Серуна
    А закарпатфан пойдёт на шоу трансформеров
    Человек шуба с ВаДо уверен что прорвутса за конфетами. Доказывая что им по 15 лет
    А вот куда кАлясник покатет не известно. Для его мероприятия не предусмотрели
    сильно горит ?пердак не порви
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 23.09.2021 15:56
    -2
    Ну тут все понятно. Максим пойдёт за афтографом и снимен новый видио треш на коленкак у Серуна
    А закарпатфан пойдёт на шоу трансформеров
    Человек шуба с ВаДо уверен что прорвутса за конфетами. Доказывая что им по 15 лет
    А вот куда кАлясник покатет не известно. Для его мероприятия не предусмотрели
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 23.09.2021 15:51
    -3
    CheMP, 23.09.2021 15:47
    в Киеве на открытии будут слышны хлопки и зарево пердаков
    Ссылка
    CheMP
    online
    CheMP, 23.09.2021 15:47
    -1
    в Киеве на открытии будут слышны хлопки и зарево пердаков
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра
    online
    Хоакин Гусман Лоэра, 23.09.2021 15:46
    -2
    avk2307, 23.09.2021 15:35
    Деньги на ветер.
    Был во Львове, в Харькове ,в Борисполе в аэропорту ... Все закрыли за нерентабельностью..
    Тебя дурачка забыли спросить
    Ссылка
    vicktor5891
    vicktor5891, 23.09.2021 15:40
    -2
    Face Control, 23.09.2021 15:30
    Правильное и мудрое решение, впрочем, как и всё что связано с великим Шахтёром, с единственным футбольным грандом Украины, с самым сильным футбольным клубом всей восточной Европы.
    самым сильным...ага,после тираспольского Шерифа
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 23.09.2021 15:35
    -1
    Деньги на ветер.
    Был во Львове, в Харькове ,в Борисполе в аэропорту ... Все закрыли за нерентабельностью..
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 23.09.2021 15:30
    -2
    Правильное и мудрое решение, впрочем, как и всё что связано с великим Шахтёром, с единственным футбольным грандом Украины, с самым сильным футбольным клубом всей восточной Европы.
    Ссылка
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