Магазин Шахтера откроется на Олимпийском

Первый в Киеве магазин ФК «Шахтер» заработает на НСК «Олимпийский» уже 25 сентября.
На матче с «Вересом» болельщиков ждет традиционная развлекательная программа с новыми элементами. Во время открытия Fan Shop (находится у входа на стадион со стороны метро «Дворец спорта») состоится автограф-сессия легенды клуба Дарио Срны. Также посетители увидят шоу-программу и смогут поучаствовать в розыгрышах.
Все дети, которые придут на поединок, получат бесплатные угощения от ФК «Шахтер», а в «Семейном клубе» состоится специальное шоу трансформеров. Билеты в сектора 59 и 61.
Начало развлекательной программы — 15:00. Матч «Шахтер» — «Верес» начнется в 17:00.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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А закарпатфан пойдёт на шоу трансформеров
Человек шуба с ВаДо уверен что прорвутса за конфетами. Доказывая что им по 15 лет
А вот куда кАлясник покатет не известно. Для его мероприятия не предусмотрели
А закарпатфан пойдёт на шоу трансформеров
Человек шуба с ВаДо уверен что прорвутса за конфетами. Доказывая что им по 15 лет
А вот куда кАлясник покатет не известно. Для его мероприятия не предусмотрели
Был во Львове, в Харькове ,в Борисполе в аэропорту ... Все закрыли за нерентабельностью..
Был во Львове, в Харькове ,в Борисполе в аэропорту ... Все закрыли за нерентабельностью..
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