Магазин Шахтера откроется на Олимпийском

Первый в Киеве магазин ФК «Шахтер» заработает на НСК «Олимпийский» уже 25 сентября.

На матче с «Вересом» болельщиков ждет традиционная развлекательная программа с новыми элементами. Во время открытия Fan Shop (находится у входа на стадион со стороны метро «Дворец спорта») состоится автограф-сессия легенды клуба Дарио Срны. Также посетители увидят шоу-программу и смогут поучаствовать в розыгрышах.

Все дети, которые придут на поединок, получат бесплатные угощения от ФК «Шахтер», а в «Семейном клубе» состоится специальное шоу трансформеров. Билеты в сектора 59 и 61.

Начало развлекательной программы — 15:00. Матч «Шахтер» — «Верес» начнется в 17:00.