Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Динамо – фавориты грядущего матча в УПЛ»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался о грядущем матче с «Динамо» в рамках чемпионата Украины.
«Считаю «Динамо» очень сильной командой. Они чемпионы прошло сезона. У них есть тренер, который очень много трофеев выиграл. Их тренер – мастер. Они купили новых хороших футболистов. Поэтому они фавориты. Мы – «Шахтер». Мы престижный клуб с очень престижной историей. Мы все вместе должны показать, что здесь на правильном месте. Поэтому через 11 дней мы должны играть еще более мотивировано», - сказал Де Дзерби.
Матч «Динамо» – «Шахтер» состоится 3 октября. Начало - в 19:30.
Источник — Футбол 1/2/3
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Как болельщик ДК буду только рад ярким и качественным зарубам грандов украинского футбола на футбольном поле, а недоболельщики, которые поливают команды-соперников грязью и чернухой, пускай идут далеко по адресу
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