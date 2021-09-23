Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Динамо – фавориты грядущего матча в УПЛ»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался о грядущем матче с «Динамо» в рамках чемпионата Украины.

«Считаю «Динамо» очень сильной командой. Они чемпионы прошло сезона. У них есть тренер, который очень много трофеев выиграл. Их тренер – мастер. Они купили новых хороших футболистов. Поэтому они фавориты. Мы – «Шахтер». Мы престижный клуб с очень престижной историей. Мы все вместе должны показать, что здесь на правильном месте. Поэтому через 11 дней мы должны играть еще более мотивировано», - сказал Де Дзерби.

Матч «Динамо» – «Шахтер» состоится 3 октября. Начало - в 19:30.