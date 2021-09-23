Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Динамо – фавориты грядущего матча в УПЛ»

Наставник «Шахтера» очень сдержано отреагировал на завоевание Суперкубка

  • 23.09.2021 13:41
  • 1628 просмотров
  • 11 комментариев
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Динамо – фавориты грядущего матча в УПЛ»
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался о грядущем матче с «Динамо» в рамках чемпионата Украины.

«Считаю «Динамо» очень сильной командой. Они чемпионы прошло сезона. У них есть тренер, который очень много трофеев выиграл. Их тренер – мастер. Они купили новых хороших футболистов. Поэтому они фавориты. Мы – «Шахтер». Мы престижный клуб с очень престижной историей. Мы все вместе должны показать, что здесь на правильном месте. Поэтому через 11 дней мы должны играть еще более мотивировано», - сказал Де Дзерби.

Матч «Динамо» – «Шахтер» состоится 3 октября. Начало - в 19:30.

Источник — Футбол 1/2/3

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Calm
    online
    Calm, 23.09.2021 15:00
    0
    Игорь Петров, 23.09.2021 14:44
    Все вопросы по будущему противостоянию упрутся в психологию, сумеет настроить команду должным образом, проблем с победой не будет, т к индивидуально большинство игроков Шахтера гораздо сильнее оппонента , а новые футболисты уже показывают свой класс, Траоре - это находка на острие атаки, его кпд в играх очень высок , имея за матч 2-3 момента, он как минимум один реализовывает, Педриньо с его великолепной техникой вчера накручивал 2-3 динамовцев как на тренировке, Марлон ( что порадовало) отыграл практически без ошибок, ну и старая гвардия Марлос, Степаненко, Исмаили, Патрик, Додо, Майкон, Матвиенко показала неплохой уровень готовности, по-моим ощущениям клуб подбирается к пику формы. Вывод, настроятся , обыграют Динамо без проблем..
    да, где то в начале октября выйдут на пик функциональный
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    Calm
    online
    Calm, 23.09.2021 14:59
    0
    Ждем с нетерпением!
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    stopor2016
    stopor2016, 23.09.2021 14:58
    -1
    Face Control, 23.09.2021 13:58
    Роберто ещё тот хитрец.
    Вот , гад - с Шерифом-то -- схитрил , там 3 очка на кону было.
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    Игорь Петров
    Игорь Петров, 23.09.2021 14:44
    +1
    Все вопросы по будущему противостоянию упрутся в психологию, сумеет настроить команду должным образом, проблем с победой не будет, т к индивидуально большинство игроков Шахтера гораздо сильнее оппонента , а новые футболисты уже показывают свой класс, Траоре - это находка на острие атаки, его кпд в играх очень высок , имея за матч 2-3 момента, он как минимум один реализовывает, Педриньо с его великолепной техникой вчера накручивал 2-3 динамовцев как на тренировке, Марлон ( что порадовало) отыграл практически без ошибок, ну и старая гвардия Марлос, Степаненко, Исмаили, Патрик, Додо, Майкон, Матвиенко показала неплохой уровень готовности, по-моим ощущениям клуб подбирается к пику формы. Вывод, настроятся , обыграют Динамо без проблем..
    Ссылка
    SportsMan
    SportsMan, 23.09.2021 14:23
    -3
    Нашли, наконец-то правильного тренера, который знает, что к чему. А то Восточная Барселона, лучший клуб Восточной Европы. Тренера своего слушайте,, он фаворитов нутром чует
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    Alex86 1
    Alex86 1, 23.09.2021 14:23
    +1
    Соломку стелит если влетят видать, а то сами потратили куда более значительные $
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    SportsMan
    SportsMan, 23.09.2021 14:21
    0
    Fragma1, 23.09.2021 14:18
    Они купили новых хороших футболистов - are you fucking serious? Дзерби стибется, что Суркис жлоб.
    То, что Рыжего прокинули на 40 млн, не означает, что купили хороших футболистов
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    Face Control
    Face Control, 23.09.2021 14:19
    +1
    Fragma1, 23.09.2021 14:18
    Они купили новых хороших футболистов - are you fucking serious? Дзерби стибется, что Суркис жлоб.
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    Fragma1
    Fragma1, 23.09.2021 14:18
    +2
    Они купили новых хороших футболистов - are you fucking serious? Дзерби стибется, что Суркис жлоб.
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    Maximus
    online
    Maximus, 23.09.2021 14:04
    +4
    Не взирая на откровенные провалы Шахтёра в определённых играх, считаю, что нужно дать время Де Дзерби на построение команды, которая будет решать турнирные задачи. Видно, что парень он неординарный и полон энтузиазма. А если поможет закрепиться в основе Мудрику, Судакову и Сикану, то будет отдельный респект от украинских болельщиков.
    Как болельщик ДК буду только рад ярким и качественным зарубам грандов украинского футбола на футбольном поле, а недоболельщики, которые поливают команды-соперников грязью и чернухой, пускай идут далеко по адресу
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    Face Control
    Face Control, 23.09.2021 13:58
    +1
    Роберто ещё тот хитрец.
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