Илья Забарный вошел в десятку самых молодых участников Суперкубка Украины

Андрей Пятов стал вторым футболистом, сыгравшим в Суперкубке в 37 лет

  • 23.09.2021 12:53
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Илья Забарный вошел в десятку самых молодых участников Суперкубка Украины
© ФК Динамо. Илья Забарный

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов стал вторым футболистом после Александра Шовковского, сыгравшим в Суперкубке Украины в 37-лет. В топ-10 «аксакалов» Суперкубка попал и 33-летний вратарь «Динамо» Денис Бойко. В свою очередь 19-летний защитник киевлян Илья Забарный вошел в десятку самых молодых игроков Суперкубка Украины. В более юном возрасте в матчах за этот трофей участвовали только пятеро, в том числе три динамовца - Андрей Воронков, Георгий Цитаишвили и Андрей Ярмоленко.

Самые возрастные игроки Суперкубка Украины

Возраст 

Игрок 

Клуб 

Дата 

Соперник

Счет

41 год 196 дней 

Александр ШОВКОВСКИЙ 

Динамо 

16.07.2016 

Шахтер 

1:1, п. 4:3

37 лет 86 дней 

Андрей ПЯТОВ 

Шахтер 

22.09.2021 

Динамо

3:0

35 лет 75 дней 

Дарио СРНА 

Шахтер 

15.07.2017 

Динамо 

2:0

35 лет 70 дней 

Вячеслав ШЕВЧУК 

Шахтер 

22.07.2014 

Динамо 

2:0

34 года 299 дней 

Сергей ДОЛГАНСКИЙ 

Ворскла 

11.07.2009 

Динамо 

0:0, п. 2:4

34 года 69 дней 

Василий САЧКО 

Ворскла 

11.07.2009 

Динамо 

0:0, п. 2:4

33 года 236 дней 

Денис БОЙКО 

Динамо 

22.09.2021 

Шахтер

0:3

33 года 170 дней 

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ 

Динамо 

16.07.2006 

Шахтер 

2:0

33 года 143 дня 

ЖУНИОР МОРАЕС 

Шахтер 

25.08.2020 

Динамо

1:3

33 года 142 дня 

ЭДУАРДУ 

Шахтер 

16.07.2016 

Динамо 

1:1, п. 3:4

33 года 107 дней 

МАРЛОС 

Шахтер 

22.09.2021 

Динамо

3:0

Самые молодые игроки Суперкубка Украины

Возраст 

Игрок 

Клуб 

Дата 

Соперник

Счет

18 лет 152 дня 

Андрей ВОРОНКОВ 

Динамо 

10.07.2007 

Шахтер 

2:2, п. 4:2

18 лет 251 день 

Чиприан МАРИКА 

Шахтер 

10.07.2004 

Динамо 

1:1, п. 5:6

18 лет 252 дня 

Георгий ЦИТАИШВИЛИ 

Динамо 

28.07.2019 

Шахтер 

2:1

18 лет 266 дней 

Андрей ЯРМОЛЕНКО 

Динамо 

15.07.2008 

Шахтер 

1:1, п. 3:5

18 лет 288 дней 

Роман БЕЗУС 

Ворскла 

11.07.2009 

Динамо 

0:0, п. 2:4

19 лет 21 день 

Илья ЗАБАРНЫЙ 

Динамо 

22.09.2021 

Шахтер 

0:3

19 лет 81 день 

Владимир ЛЫСЕНКО 

Динамо 

10.07.2007 

Шахтер 

2:2, п. 4:2

19 лет 142 дня 

ФЕРНАНДУ 

Шахтер 

21.07.2018 

Динамо 

0:1

19 лет 150 дней 

Виктор КОВАЛЕНКО 

Шахтер 

14.07.2015 

Динамо 

2:0

19 лет 163 дня 

ТЕТЕ 

Шахтер 

28.07.2019 

Динамо 

1:2

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

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