Илья Забарный вошел в десятку самых молодых участников Суперкубка Украины

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов стал вторым футболистом после Александра Шовковского, сыгравшим в Суперкубке Украины в 37-лет. В топ-10 «аксакалов» Суперкубка попал и 33-летний вратарь «Динамо» Денис Бойко. В свою очередь 19-летний защитник киевлян Илья Забарный вошел в десятку самых молодых игроков Суперкубка Украины. В более юном возрасте в матчах за этот трофей участвовали только пятеро, в том числе три динамовца - Андрей Воронков, Георгий Цитаишвили и Андрей Ярмоленко.

Самые возрастные игроки Суперкубка Украины

Возраст Игрок Клуб Дата Соперник Счет 41 год 196 дней Александр ШОВКОВСКИЙ Динамо 16.07.2016 Шахтер 1:1, п. 4:3 37 лет 86 дней Андрей ПЯТОВ Шахтер 22.09.2021 Динамо 3:0 35 лет 75 дней Дарио СРНА Шахтер 15.07.2017 Динамо 2:0 35 лет 70 дней Вячеслав ШЕВЧУК Шахтер 22.07.2014 Динамо 2:0 34 года 299 дней Сергей ДОЛГАНСКИЙ Ворскла 11.07.2009 Динамо 0:0, п. 2:4 34 года 69 дней Василий САЧКО Ворскла 11.07.2009 Динамо 0:0, п. 2:4 33 года 236 дней Денис БОЙКО Динамо 22.09.2021 Шахтер 0:3 33 года 170 дней Валентин БЕЛЬКЕВИЧ Динамо 16.07.2006 Шахтер 2:0 33 года 143 дня ЖУНИОР МОРАЕС Шахтер 25.08.2020 Динамо 1:3 33 года 142 дня ЭДУАРДУ Шахтер 16.07.2016 Динамо 1:1, п. 3:4 33 года 107 дней МАРЛОС Шахтер 22.09.2021 Динамо 3:0

Самые молодые игроки Суперкубка Украины