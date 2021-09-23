Илья Забарный вошел в десятку самых молодых участников Суперкубка Украины

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов стал вторым футболистом после Александра Шовковского, сыгравшим в Суперкубке Украины в 37-лет. В топ-10 «аксакалов» Суперкубка попал и 33-летний вратарь «Динамо» Денис Бойко. В свою очередь 19-летний защитник киевлян Илья Забарный вошел в десятку самых молодых игроков Суперкубка Украины. В более юном возрасте в матчах за этот трофей участвовали только пятеро, в том числе три динамовца - Андрей Воронков, Георгий Цитаишвили и Андрей Ярмоленко.
Самые возрастные игроки Суперкубка Украины
|
Возраст
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
41 год 196 дней
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
16.07.2016
|
Шахтер
|
1:1, п. 4:3
|
37 лет 86 дней
|
Андрей ПЯТОВ
|
Шахтер
|
22.09.2021
|
Динамо
|
3:0
|
35 лет 75 дней
|
Дарио СРНА
|
Шахтер
|
15.07.2017
|
Динамо
|
2:0
|
35 лет 70 дней
|
Вячеслав ШЕВЧУК
|
Шахтер
|
22.07.2014
|
Динамо
|
2:0
|
34 года 299 дней
|
Сергей ДОЛГАНСКИЙ
|
Ворскла
|
11.07.2009
|
Динамо
|
0:0, п. 2:4
|
34 года 69 дней
|
Василий САЧКО
|
Ворскла
|
11.07.2009
|
Динамо
|
0:0, п. 2:4
|
33 года 236 дней
|
Денис БОЙКО
|
Динамо
|
22.09.2021
|
Шахтер
|
0:3
|
33 года 170 дней
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
Динамо
|
16.07.2006
|
Шахтер
|
2:0
|
33 года 143 дня
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Шахтер
|
25.08.2020
|
Динамо
|
1:3
|
33 года 142 дня
|
ЭДУАРДУ
|
Шахтер
|
16.07.2016
|
Динамо
|
1:1, п. 3:4
|
33 года 107 дней
|
МАРЛОС
|
Шахтер
|
22.09.2021
|
Динамо
|
3:0
Самые молодые игроки Суперкубка Украины
|
Возраст
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
18 лет 152 дня
|
Андрей ВОРОНКОВ
|
Динамо
|
10.07.2007
|
Шахтер
|
2:2, п. 4:2
|
18 лет 251 день
|
Чиприан МАРИКА
|
Шахтер
|
10.07.2004
|
Динамо
|
1:1, п. 5:6
|
18 лет 252 дня
|
Георгий ЦИТАИШВИЛИ
|
Динамо
|
28.07.2019
|
Шахтер
|
2:1
|
18 лет 266 дней
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
15.07.2008
|
Шахтер
|
1:1, п. 3:5
|
18 лет 288 дней
|
Роман БЕЗУС
|
Ворскла
|
11.07.2009
|
Динамо
|
0:0, п. 2:4
|
19 лет 21 день
|
Илья ЗАБАРНЫЙ
|
Динамо
|
22.09.2021
|
Шахтер
|
0:3
|
19 лет 81 день
|
Владимир ЛЫСЕНКО
|
Динамо
|
10.07.2007
|
Шахтер
|
2:2, п. 4:2
|
19 лет 142 дня
|
ФЕРНАНДУ
|
Шахтер
|
21.07.2018
|
Динамо
|
0:1
|
19 лет 150 дней
|
Виктор КОВАЛЕНКО
|
Шахтер
|
14.07.2015
|
Динамо
|
2:0
|
19 лет 163 дня
|
ТЕТЕ
|
Шахтер
|
28.07.2019
|
Динамо
|
1:2
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.