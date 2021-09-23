Лассина Траоре вошел в тройку самых молодых бомбардиров Суперкубка Украины

Алан Патрик поставил свой 5-й автограф в воротах «Динамо»

  • 23.09.2021 12:19
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Лассина Траоре вошел в тройку самых молодых бомбардиров Суперкубка Украины
© ФК Шахтер Донецк. Лассина Траоре

20-летний форвард «Шахтера» Лассина Траоре вошел в число самых молодых бомбардиров Суперкубка Украины. В более юном возрасте забивали в матчах за этот почетный трофей только Александр Гладкий и Фред. Кроме того, буркиниец стал автором шестого дубля в Суперкубках, в том числе пятого в исполнении игроков оранжево-черных.

В свою очередь Алан Патрик стал четвертым футболистом, отметившимся голом в Суперкубке в возрасте свыше 30 лет. К слову, бразилец поставил уже свой пятый автограф в воротах «Динамо». Три мяча он забил киевлянам в чемпионатах Украины и два - в Суперкубке Украины.

Самые молодые бомбардиры Суперкубка Украины

Возраст 

Игрок 

Клуб 

Дата 

Соперник

Счет

19 лет 76 дней 

Александр ГЛАДКИЙ 

Шахтер 

10.07.2007 

Динамо 

2:2, п. 2:4

20 лет 126 дней 

ФРЕД 

Шахтер 

10.07.2013 

Черноморец 

3:1

20 лет 253 дня 

Лассина ТРАОРЕ 

Шахтер 

22.09.2021 

Динамо 

3:0

21 год 76 дней 

Олег ГУСЕВ 

Динамо 

10.07.2004 

Шахтер 

1:1, п. 6:5

21 год 185 дней 

Артем МИЛЕВСКИЙ 

Динамо 

16.07.2006 

Шахтер 

2:0

21 год 251 день 

Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ 

Шахтер 

15.07.2008 

Динамо 

1:1, п. 5:3

21 год 300 дней 

ДУГЛАС КОСТА 

Шахтер 

10.07.2012 

Металлург Д 

2:0

21 год 329 дней 

ВИЛЛИАН 

Шахтер 

04.07.2010 

Таврия 

7:1

22 года 309 дней 

БЕРНАРД 

Шахтер 

14.07.2015 

Динамо 

2:0

23 года 83 дня 

ЛУИС АДРИАНУ 

Шахтер 

04.07.2010 

Таврия 

7:1

Самые возрастные бомбардиры Суперкубка Украины

Возраст 

Игрок 

Клуб 

Дата 

Соперник

Счет

33 года 143 дня 

ЖУНИОР МОРАЕС 

Шахтер 

25.08.2020 

Динамо

1:3

33 года 74 дня 

Дарио СРНА 

Шахтер 

14.07.2015 

Динамо 

2:0

32 года 163 дня 

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ 

Динамо 

09.07.2005 

Шахтер 

1:1, п. 3:4

30 лет 132 дня 

АЛАН ПАТРИК 

Шахтер 

22.09.2021 

Динамо 

3:0

29 лет 100 дней 

Денис ГАРМАШ 

Динамо 

28.07.2019

Шахтер

2:1

29 лет 39 дней 

Разван РАЦ 

Шахтер 

04.07.2010 

Таврия 

7:1

28 лет 167 дней 

Карлос ДЕ ПЕНА 

Динамо 

25.08.2020 

Шахтер 

3:1

28 лет 165 дней 

Фран СОЛЬ 

Динамо 

25.08.2020 

Шахтер 

3:1

28 лет 150 дней 

Сергей ТКАЧЕНКО 

Шахтер 

15.07.2007 

Динамо 

2:2, п. 2:4

28 лет 71 день 

Олег ГУСЕВ 

Динамо 

05.07.2011 

Шахтер 

3:1

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

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