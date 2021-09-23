Лассина Траоре вошел в тройку самых молодых бомбардиров Суперкубка Украины

20-летний форвард «Шахтера» Лассина Траоре вошел в число самых молодых бомбардиров Суперкубка Украины. В более юном возрасте забивали в матчах за этот почетный трофей только Александр Гладкий и Фред. Кроме того, буркиниец стал автором шестого дубля в Суперкубках, в том числе пятого в исполнении игроков оранжево-черных.

В свою очередь Алан Патрик стал четвертым футболистом, отметившимся голом в Суперкубке в возрасте свыше 30 лет. К слову, бразилец поставил уже свой пятый автограф в воротах «Динамо». Три мяча он забил киевлянам в чемпионатах Украины и два - в Суперкубке Украины.

Самые молодые бомбардиры Суперкубка Украины

Возраст Игрок Клуб Дата Соперник Счет 19 лет 76 дней Александр ГЛАДКИЙ Шахтер 10.07.2007 Динамо 2:2, п. 2:4 20 лет 126 дней ФРЕД Шахтер 10.07.2013 Черноморец 3:1 20 лет 253 дня Лассина ТРАОРЕ Шахтер 22.09.2021 Динамо 3:0 21 год 76 дней Олег ГУСЕВ Динамо 10.07.2004 Шахтер 1:1, п. 6:5 21 год 185 дней Артем МИЛЕВСКИЙ Динамо 16.07.2006 Шахтер 2:0 21 год 251 день Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ Шахтер 15.07.2008 Динамо 1:1, п. 5:3 21 год 300 дней ДУГЛАС КОСТА Шахтер 10.07.2012 Металлург Д 2:0 21 год 329 дней ВИЛЛИАН Шахтер 04.07.2010 Таврия 7:1 22 года 309 дней БЕРНАРД Шахтер 14.07.2015 Динамо 2:0 23 года 83 дня ЛУИС АДРИАНУ Шахтер 04.07.2010 Таврия 7:1

Самые возрастные бомбардиры Суперкубка Украины