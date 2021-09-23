Лассина Траоре вошел в тройку самых молодых бомбардиров Суперкубка Украины

20-летний форвард «Шахтера» Лассина Траоре вошел в число самых молодых бомбардиров Суперкубка Украины. В более юном возрасте забивали в матчах за этот почетный трофей только Александр Гладкий и Фред. Кроме того, буркиниец стал автором шестого дубля в Суперкубках, в том числе пятого в исполнении игроков оранжево-черных.
В свою очередь Алан Патрик стал четвертым футболистом, отметившимся голом в Суперкубке в возрасте свыше 30 лет. К слову, бразилец поставил уже свой пятый автограф в воротах «Динамо». Три мяча он забил киевлянам в чемпионатах Украины и два - в Суперкубке Украины.
Самые молодые бомбардиры Суперкубка Украины
|
Возраст
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
19 лет 76 дней
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
Шахтер
|
10.07.2007
|
Динамо
|
2:2, п. 2:4
|
20 лет 126 дней
|
ФРЕД
|
Шахтер
|
10.07.2013
|
Черноморец
|
3:1
|
20 лет 253 дня
|
Лассина ТРАОРЕ
|
Шахтер
|
22.09.2021
|
Динамо
|
3:0
|
21 год 76 дней
|
Олег ГУСЕВ
|
Динамо
|
10.07.2004
|
Шахтер
|
1:1, п. 6:5
|
21 год 185 дней
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
Динамо
|
16.07.2006
|
Шахтер
|
2:0
|
21 год 251 день
|
Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ
|
Шахтер
|
15.07.2008
|
Динамо
|
1:1, п. 5:3
|
21 год 300 дней
|
ДУГЛАС КОСТА
|
Шахтер
|
10.07.2012
|
Металлург Д
|
2:0
|
21 год 329 дней
|
ВИЛЛИАН
|
Шахтер
|
04.07.2010
|
Таврия
|
7:1
|
22 года 309 дней
|
БЕРНАРД
|
Шахтер
|
14.07.2015
|
Динамо
|
2:0
|
23 года 83 дня
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
Шахтер
|
04.07.2010
|
Таврия
|
7:1
Самые возрастные бомбардиры Суперкубка Украины
|
Возраст
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
33 года 143 дня
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Шахтер
|
25.08.2020
|
Динамо
|
1:3
|
33 года 74 дня
|
Дарио СРНА
|
Шахтер
|
14.07.2015
|
Динамо
|
2:0
|
32 года 163 дня
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
Динамо
|
09.07.2005
|
Шахтер
|
1:1, п. 3:4
|
30 лет 132 дня
|
АЛАН ПАТРИК
|
Шахтер
|
22.09.2021
|
Динамо
|
3:0
|
29 лет 100 дней
|
Денис ГАРМАШ
|
Динамо
|
28.07.2019
|
Шахтер
|
2:1
|
29 лет 39 дней
|
Разван РАЦ
|
Шахтер
|
04.07.2010
|
Таврия
|
7:1
|
28 лет 167 дней
|
Карлос ДЕ ПЕНА
|
Динамо
|
25.08.2020
|
Шахтер
|
3:1
|
28 лет 165 дней
|
Фран СОЛЬ
|
Динамо
|
25.08.2020
|
Шахтер
|
3:1
|
28 лет 150 дней
|
Сергей ТКАЧЕНКО
|
Шахтер
|
15.07.2007
|
Динамо
|
2:2, п. 2:4
|
28 лет 71 день
|
Олег ГУСЕВ
|
Динамо
|
05.07.2011
|
Шахтер
|
3:1
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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