АПЛ в Украине. Телеканал выиграл тендер на показ чемпионата Англии

Канал Сетанта (Setanta) снова выиграл тендер у ТК Футбол

  • 23.09.2021 12:23
  • 3278 просмотров
  • 21 комментарий
АПЛ в Украине. Телеканал выиграл тендер на показ чемпионата Англии
© SetantaUkraine

Телеканал Сетанта Спортс (Setanta Sports) объявил о том, что выиграл тендер на показ матчей чемпионата Англии в Украине на три года.

Матчи АПЛ останутся на Сетанте до завершения сезона 2024/25. Текущий контракт канала завершается по итогам нынешнего сезона.

Ранее ТК Футбол заявлял, что намерен выиграть тендер и вернуть показ матчей чемпионата Англии себе.

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(9 голосов)

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Комментарии
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    scorpio16
    online
    scorpio16, 23.09.2021 13:35
    0
    Артем Дима футболист, 23.09.2021 13:26
    У меня мегого за 100 грн. Брал раньше. На несколько лет. Сейчас 150 грн стоит пакет если брать на 2 года. это как 2 чашки кофе или пица в кафе. Не дорого точно. Но люди наши хочут нашару. Всё нашару. Платить не кто не за что не хочет. Только откуда тогда возьмуться эти крутые чемпионаты если их изначально транслятор должен купить. Из своего кармана? Даже бомж может купить пакет мегого если пару дней не выпьет. Так что хватит позориться и прикидываться нищебродами. Как не тема так куча попрошаек. "дайте мне бесплатно посмотреть пожалуйста... я бедненький несчасненький.."
    Я вот недавно заходил у них они пакета , минимальный за 100, потом оптимальный 150-200 и максимальный -300. В первых двух возможности смотреть ЛЧ нет только в третьем и тут вопрос нафига мне переплачивать за остальное , если я им пользоваться не буду , для болельщиков они могли спокойно сделать футбол отдельной подпиской и не тыкать в него ещё туеву тучу каналов. Нафига мне их премьеры, когда у меня к примеру нетфликс
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    mayjumanji
    mayjumanji, 23.09.2021 13:32 (изменен)
    0
    Kivals_grozny, 23.09.2021 13:05
    Вот реально не пойму, над кем Вы стебаетесь?
    Над телеканалом Футбол 1/2/3? Да и хрен с ними
    А как быть с теми украинцами, которые подключились к какому-то телетранслятору только из-за того, что там были эти телеканалы, чтобы смотреть интересные им матчи?
    В очередной раз большинству украинского зрителя залезли в карман (нужно переходить на MEGOGO, а это (на минуточку) - 299 грн/мес, плюс еще остаться на OLL TV, плюс Футболы)
    не пойму за какие 299 грн/мес идет речь. в начале года взял на мегого максимальную подписку на два года под акцию -50%. вышло 99 грн/мес. Разделили с кумом на двоих (5 устройств - как раз хватило на 5 телевизоров) в итоге максимальная подписка на два года вперед обошлась в 50 грн/мес. пачка сигарет и то дороже, а так любой матч можно посмотреть в любое удобное время и не только это из плюсов, долго можно перечислять. классическое тв, к которому привыкли, откровенно, прошлый век по сравнению с мегого
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    Артем Дима футболист
    online
    Артем Дима футболист, 23.09.2021 13:30
    -1
    Kivals_grozny, 23.09.2021 13:05
    Вот реально не пойму, над кем Вы стебаетесь?
    Над телеканалом Футбол 1/2/3? Да и хрен с ними
    А как быть с теми украинцами, которые подключились к какому-то телетранслятору только из-за того, что там были эти телеканалы, чтобы смотреть интересные им матчи?
    В очередной раз большинству украинского зрителя залезли в карман (нужно переходить на MEGOGO, а это (на минуточку) - 299 грн/мес, плюс еще остаться на OLL TV, плюс Футболы)
    женщину свою попроси оплатить тебе футбольную трансляцию. Или маму (врядли у такого есть девушка). Залезли ему в карман тем что он увидел хороший товар и захотел его купить. Иди улицы подметай бесплатно, раз твоя работа ничего не стоит. Потом может карту скинь помогут. А толку тут ныть что ты зарабоать 3 бакса в месяц не можешь? бутылки пробовал собирать хотябы? Фуру разгрузить?
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    scorpio16
    online
    scorpio16, 23.09.2021 13:30
    -2
    Захар Зінікієв, 23.09.2021 12:57
    краще виграло б мегого але з погляду конкуренції це добре
    Та ну нафиг его мегого , решил зайти посмотреть сколько стоит у них смотреть еврокубки и офигел от цены , 300грн за месяц , учитывая, что телевизор я не смотрю , только спорт трансляции, а платить 300 грн в месяц за 3-4 матча в неделю , как то жирно ... Я думал они хотя бы подписку отдельную сделают мол хочешь смотреть ЛЧ и ЛЕ вот тебе подписка там 100-150 грн - нифига , хочешь ЛЧ бери макс.подписку
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    Артем Дима футболист
    online
    Артем Дима футболист, 23.09.2021 13:26
    +1
    Обижающийся из Бергамо, 23.09.2021 13:15
    А вы оглянуться не пытались.
    Кефир стоит в среднем 30 грн за литр.
    Хлеб 15 грн.
    Проезд банально вырос.
    А что вы хотите чтобы платформа предлагала по 100 грн пакеты?
    Да у всех разный доход. И не многие себе позволят платить, но блин сейчас 2021 год такая реальность.
    У меня мегого за 100 грн. Брал раньше. На несколько лет. Сейчас 150 грн стоит пакет если брать на 2 года. это как 2 чашки кофе или пица в кафе. Не дорого точно. Но люди наши хочут нашару. Всё нашару. Платить не кто не за что не хочет. Только откуда тогда возьмуться эти крутые чемпионаты если их изначально транслятор должен купить. Из своего кармана? Даже бомж может купить пакет мегого если пару дней не выпьет. Так что хватит позориться и прикидываться нищебродами. Как не тема так куча попрошаек. "дайте мне бесплатно посмотреть пожалуйста... я бедненький несчасненький.."
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 23.09.2021 13:24
    0
    Kivals_grozny, 23.09.2021 13:05
    Вот реально не пойму, над кем Вы стебаетесь?
    Над телеканалом Футбол 1/2/3? Да и хрен с ними
    А как быть с теми украинцами, которые подключились к какому-то телетранслятору только из-за того, что там были эти телеканалы, чтобы смотреть интересные им матчи?
    В очередной раз большинству украинского зрителя залезли в карман (нужно переходить на MEGOGO, а это (на минуточку) - 299 грн/мес, плюс еще остаться на OLL TV, плюс Футболы)
    Но футболы есть практически у всех кабельных операторов. В этом случае Олл тв не нужен.
    Я по крайней мере так поступил .Мегого + Кабельное.
    Но это в городах, в селах не знаю...
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    Обижающийся из Бергамо
    Обижающийся из Бергамо, 23.09.2021 13:15
    0
    Kivals_grozny, 23.09.2021 13:05
    Вот реально не пойму, над кем Вы стебаетесь?
    Над телеканалом Футбол 1/2/3? Да и хрен с ними
    А как быть с теми украинцами, которые подключились к какому-то телетранслятору только из-за того, что там были эти телеканалы, чтобы смотреть интересные им матчи?
    В очередной раз большинству украинского зрителя залезли в карман (нужно переходить на MEGOGO, а это (на минуточку) - 299 грн/мес, плюс еще остаться на OLL TV, плюс Футболы)
    А вы оглянуться не пытались.
    Кефир стоит в среднем 30 грн за литр.
    Хлеб 15 грн.
    Проезд банально вырос.
    А что вы хотите чтобы платформа предлагала по 100 грн пакеты?
    Да у всех разный доход. И не многие себе позволят платить, но блин сейчас 2021 год такая реальность.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    Vbolivalnyk-Peter, 23.09.2021 13:05
    +1
    Fedorenkoigor, 23.09.2021 13:02
    Опять Пенисова кинули, думаю показ гимнастики у кого угодно выиграет
    А ще можуть знімати стріми, як вони приходять до Ахметова і розповідають, що цього разу "просра-...". А потім це на своїх каналах крутити - підписників одразу ж на порядок збільшиться...
    Ссылка
    Kivals_grozny
    online
    Kivals_grozny, 23.09.2021 13:05
    -1
    Вот реально не пойму, над кем Вы стебаетесь?
    Над телеканалом Футбол 1/2/3? Да и хрен с ними
    А как быть с теми украинцами, которые подключились к какому-то телетранслятору только из-за того, что там были эти телеканалы, чтобы смотреть интересные им матчи?
    В очередной раз большинству украинского зрителя залезли в карман (нужно переходить на MEGOGO, а это (на минуточку) - 299 грн/мес, плюс еще остаться на OLL TV, плюс Футболы)
    Ссылка
    Обижающийся из Бергамо
    Обижающийся из Бергамо, 23.09.2021 13:03
    0
    Захар Зінікієв, 23.09.2021 12:57
    краще виграло б мегого але з погляду конкуренції це добре
    А мегого итак выиграла ведь платформа предоставляет сетанту зрителю))))
    Ссылка
    Fedorenkoigor
    online
    Fedorenkoigor, 23.09.2021 13:02
    +3
    Опять Пенисова кинули, думаю показ гимнастики у кого угодно выиграет
    Ссылка
    Захар Зінікієв
    online
    Захар Зінікієв, 23.09.2021 12:58
    0
    Fender, 23.09.2021 12:54
    Скоро на футолах 1/2/3 телепрограмма передач:
    07-00 08-00 - Похмеляемся вместе с Виктором Леоненко
    08-00 09-00 - Новости о Шахтере
    09-00 11-00 - Кубок УЕФА 2009 Финал. Шахтер - Вердер
    11-00 13-00 - Фигурное катание котов Виктора Леоненко
    13-00 15-00 - Кубок УЕФА 2009 Финал. Шахтер - Вердер
    15-00 17-00 - Первая Лига Украины. Футбол
    17-00 19-00 - Вторая Лига Украины. Футбол
    19-00 21-00 - Футбольная аналитика за литром Спирта с Витей Леоненко
    21-00 23-00 - Футбольная аналитика за рулем с Вячеславом Шевчуком (в программе передач интересное об интересном, в перерыве дай пописять)
    23-00 24-00 - Коты Виктора Леоненко несут Витька в вытрезвитель
    24-00 07-00 - сонные процедуры в вытрезвителе

    Заказывайте у всех провайдеров Украины пакеты футбол - такого треша нет больше нигде
    треш
    Ссылка
    Захар Зінікієв
    online
    Захар Зінікієв, 23.09.2021 12:57
    -1
    краще виграло б мегого але з погляду конкуренції це добре
    Ссылка
    Fender
    Fender, 23.09.2021 12:54
    +8
    Сергей Романчиков, 23.09.2021 12:25
    Бедный бедный канал Футбол....Нет денег,ну что ты будешь делать...
    Скоро на футолах 1/2/3 телепрограмма передач:
    07-00 08-00 - Похмеляемся вместе с Виктором Леоненко
    08-00 09-00 - Новости о Шахтере
    09-00 11-00 - Кубок УЕФА 2009 Финал. Шахтер - Вердер
    11-00 13-00 - Фигурное катание котов Виктора Леоненко
    13-00 15-00 - Кубок УЕФА 2009 Финал. Шахтер - Вердер
    15-00 17-00 - Первая Лига Украины. Футбол
    17-00 19-00 - Вторая Лига Украины. Футбол
    19-00 21-00 - Футбольная аналитика за литром Спирта с Витей Леоненко
    21-00 23-00 - Футбольная аналитика за рулем с Вячеславом Шевчуком (в программе передач интересное об интересном, в перерыве дай пописять)
    23-00 24-00 - Коты Виктора Леоненко несут Витька в вытрезвитель
    24-00 07-00 - сонные процедуры в вытрезвителе

    Заказывайте у всех провайдеров Украины пакеты футбол - такого треша нет больше нигде
    Ссылка
    Обижающийся из Бергамо
    Обижающийся из Бергамо, 23.09.2021 12:52
    +2
    scorpio16, 23.09.2021 12:42
    Неужели у Ахмета бабок не нашлось на АПЛ ... Если у них не будет Бундеслиги или той же Серии А , Примера сейчас менее будет интересной как по мне , то можно каналу менять философию становится просто спортивным типо евроспорта
    Я давно говорил что нам нужно развивать другие виды спорта. Думаю им надо перепрофиль сделать. Или же они исчезнут.
    Ссылка
    Обижающийся из Бергамо
    Обижающийся из Бергамо, 23.09.2021 12:50
    -2
    Ого это очень сильный удар. Это огромный отток
    Ссылка
    cooperchack
    cooperchack, 23.09.2021 12:45
    +2
    Пізно всралилсяБедный бедный Пенисов
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 23.09.2021 12:42
    +3
    Vbolivalnyk-Peter, 23.09.2021 12:33
    Будуть суперкубки України,Туреччини, Голандії, Аргентини показувати... Скоренько усі передплачуйте Канали Футбол 123 - не пропустіть такі "шикарні" матчі... (Навіщо вам АПЛ, Прімера, Серія А, Бундесліга)...
    Думаю ещё включат в программу Леона и его котов треш-шоу так сказать
    Ссылка
    scorpio16
    online
    scorpio16, 23.09.2021 12:42
    +6
    Неужели у Ахмета бабок не нашлось на АПЛ ... Если у них не будет Бундеслиги или той же Серии А , Примера сейчас менее будет интересной как по мне , то можно каналу менять философию становится просто спортивным типо евроспорта
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    Vbolivalnyk-Peter, 23.09.2021 12:33
    +5
    Сергей Романчиков, 23.09.2021 12:25
    Бедный бедный канал Футбол....Нет денег,ну что ты будешь делать...
    Будуть суперкубки України,Туреччини, Голандії, Аргентини показувати... Скоренько усі передплачуйте Канали Футбол 123 - не пропустіть такі "шикарні" матчі... (Навіщо вам АПЛ, Прімера, Серія А, Бундесліга)...
    Ссылка
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