АПЛ в Украине. Телеканал выиграл тендер на показ чемпионата Англии

Телеканал Сетанта Спортс (Setanta Sports) объявил о том, что выиграл тендер на показ матчей чемпионата Англии в Украине на три года.

Матчи АПЛ останутся на Сетанте до завершения сезона 2024/25. Текущий контракт канала завершается по итогам нынешнего сезона.

Ранее ТК Футбол заявлял, что намерен выиграть тендер и вернуть показ матчей чемпионата Англии себе.