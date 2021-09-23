АПЛ в Украине. Телеканал выиграл тендер на показ чемпионата Англии

Телеканал Сетанта Спортс (Setanta Sports) объявил о том, что выиграл тендер на показ матчей чемпионата Англии в Украине на три года.
Матчи АПЛ останутся на Сетанте до завершения сезона 2024/25. Текущий контракт канала завершается по итогам нынешнего сезона.
Ранее ТК Футбол заявлял, что намерен выиграть тендер и вернуть показ матчей чемпионата Англии себе.
Источник — Facebook
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Над телеканалом Футбол 1/2/3? Да и хрен с ними
А как быть с теми украинцами, которые подключились к какому-то телетранслятору только из-за того, что там были эти телеканалы, чтобы смотреть интересные им матчи?
В очередной раз большинству украинского зрителя залезли в карман (нужно переходить на MEGOGO, а это (на минуточку) - 299 грн/мес, плюс еще остаться на OLL TV, плюс Футболы)
Над телеканалом Футбол 1/2/3? Да и хрен с ними
А как быть с теми украинцами, которые подключились к какому-то телетранслятору только из-за того, что там были эти телеканалы, чтобы смотреть интересные им матчи?
В очередной раз большинству украинского зрителя залезли в карман (нужно переходить на MEGOGO, а это (на минуточку) - 299 грн/мес, плюс еще остаться на OLL TV, плюс Футболы)
Кефир стоит в среднем 30 грн за литр.
Хлеб 15 грн.
Проезд банально вырос.
А что вы хотите чтобы платформа предлагала по 100 грн пакеты?
Да у всех разный доход. И не многие себе позволят платить, но блин сейчас 2021 год такая реальность.
Над телеканалом Футбол 1/2/3? Да и хрен с ними
А как быть с теми украинцами, которые подключились к какому-то телетранслятору только из-за того, что там были эти телеканалы, чтобы смотреть интересные им матчи?
В очередной раз большинству украинского зрителя залезли в карман (нужно переходить на MEGOGO, а это (на минуточку) - 299 грн/мес, плюс еще остаться на OLL TV, плюс Футболы)
Я по крайней мере так поступил .Мегого + Кабельное.
Но это в городах, в селах не знаю...
Над телеканалом Футбол 1/2/3? Да и хрен с ними
А как быть с теми украинцами, которые подключились к какому-то телетранслятору только из-за того, что там были эти телеканалы, чтобы смотреть интересные им матчи?
В очередной раз большинству украинского зрителя залезли в карман (нужно переходить на MEGOGO, а это (на минуточку) - 299 грн/мес, плюс еще остаться на OLL TV, плюс Футболы)
Кефир стоит в среднем 30 грн за литр.
Хлеб 15 грн.
Проезд банально вырос.
А что вы хотите чтобы платформа предлагала по 100 грн пакеты?
Да у всех разный доход. И не многие себе позволят платить, но блин сейчас 2021 год такая реальность.
Над телеканалом Футбол 1/2/3? Да и хрен с ними
А как быть с теми украинцами, которые подключились к какому-то телетранслятору только из-за того, что там были эти телеканалы, чтобы смотреть интересные им матчи?
В очередной раз большинству украинского зрителя залезли в карман (нужно переходить на MEGOGO, а это (на минуточку) - 299 грн/мес, плюс еще остаться на OLL TV, плюс Футболы)
07-00 08-00 - Похмеляемся вместе с Виктором Леоненко
08-00 09-00 - Новости о Шахтере
09-00 11-00 - Кубок УЕФА 2009 Финал. Шахтер - Вердер
11-00 13-00 - Фигурное катание котов Виктора Леоненко
13-00 15-00 - Кубок УЕФА 2009 Финал. Шахтер - Вердер
15-00 17-00 - Первая Лига Украины. Футбол
17-00 19-00 - Вторая Лига Украины. Футбол
19-00 21-00 - Футбольная аналитика за литром Спирта с Витей Леоненко
21-00 23-00 - Футбольная аналитика за рулем с Вячеславом Шевчуком (в программе передач интересное об интересном, в перерыве дай пописять)
23-00 24-00 - Коты Виктора Леоненко несут Витька в вытрезвитель
24-00 07-00 - сонные процедуры в вытрезвителе
Заказывайте у всех провайдеров Украины пакеты футбол - такого треша нет больше нигде
07-00 08-00 - Похмеляемся вместе с Виктором Леоненко
08-00 09-00 - Новости о Шахтере
09-00 11-00 - Кубок УЕФА 2009 Финал. Шахтер - Вердер
11-00 13-00 - Фигурное катание котов Виктора Леоненко
13-00 15-00 - Кубок УЕФА 2009 Финал. Шахтер - Вердер
15-00 17-00 - Первая Лига Украины. Футбол
17-00 19-00 - Вторая Лига Украины. Футбол
19-00 21-00 - Футбольная аналитика за литром Спирта с Витей Леоненко
21-00 23-00 - Футбольная аналитика за рулем с Вячеславом Шевчуком (в программе передач интересное об интересном, в перерыве дай пописять)
23-00 24-00 - Коты Виктора Леоненко несут Витька в вытрезвитель
24-00 07-00 - сонные процедуры в вытрезвителе
Заказывайте у всех провайдеров Украины пакеты футбол - такого треша нет больше нигде
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