Томас ТУХЕЛЬ: «Это был увлекательный матч»

Наставник «Челси» – о непростой победе над «Астон Виллой»

  • 23.09.2021 09:38
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Томас ТУХЕЛЬ: «Это был увлекательный матч»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над «Астон Виллой» (1:1, 4:3 по пен) в 1/16 финала Кубка английской лиги.

«Это был хороший энергичный матч, в котором обе команды приложили все силы для победы и имели отличные шансы. «Астон Вилла», как и 10 дней назад, сыграла великолепно, но и мы справились наилучшим образом.

Это был увлекательный матч для пришедших на стадион зрителей. Прежде всего, мы играем ради болельщиков. Я рад, что нам удалось победить. Это был очень непростой матч, в котором мы смогли дать игровую практику целому ряду футболистов», - сказал Тухель.

Источник — ФК Челси

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