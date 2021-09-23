Харатин вместе с Легией вышел в 1/16 финала Кубка Польши

Игрок сборной Украины Игорь Харатин отыграл за «Легию» в рамках 1/32 Кубка Польши по футболу.

Варшавский клуб на выезде одержал уверенную победу над командой третьего дивизиона Польши – «Сувалки».

Игорь Харатин вышел в старте и провел на поле все 90 минут, результативными действиями не отметился. Команда украинца победила со счетом 3:1 и вышла в 1/16 финала кубка.

Кубок Польши

«Сувалки» – «Легия» – 1:3 (1:1)

Голы: Михальски (40) – Костож (42), Кастрати (65), Эмрели (80).