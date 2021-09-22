ПСЖ пытался подписать Канте летом

Во время летнего трансферного окна ПСЖ пытался подписать ключевого полузащитника «Челси» Нголо Канте. Однако «Челси» отказался даже вступать в переговоры с парижским клубом.

Сам Канте также не был намерен покидать лондонский клуб. В ближайшее время «Челси» планирует предложить Канте новый контракт.

В нынешнем сезоне на счету Канте 1 гол в 4 матчах за «Челси» во всех турнирах. Трансферная стоимость 30-летнего французского хавбека оценивается в 55 миллионов евро.