ПСЖ пытался подписать Канте летом

Во время летнего трансферного окна ПСЖ пытался подписать ключевого полузащитника «Челси» Нголо Канте. Однако «Челси» отказался даже вступать в переговоры с парижским клубом.
Сам Канте также не был намерен покидать лондонский клуб. В ближайшее время «Челси» планирует предложить Канте новый контракт.
В нынешнем сезоне на счету Канте 1 гол в 4 матчах за «Челси» во всех турнирах. Трансферная стоимость 30-летнего французского хавбека оценивается в 55 миллионов евро.
Источник — Fichajes.com
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