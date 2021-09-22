ФОТО. Красавица Свитолина похвасталась новыми образами

Украинская теннисистка отдыхает в Париже

  • 22.09.2021 18:21
  • 1561 просмотр
  • 1 комментарий
ФОТО. Красавица Свитолина похвасталась новыми образами
© Getty Images/Global Images Ukraine

26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина, которая отдыхает в Париже между соревнованиями, похвасталась своими новыми нарядами.

«Первый, второй или третий? Какой вид вам нравится больше всего?», — прокомментировала Элина свежие фото.

Стоит отметить, что муж Свитолиной, 35-летний французский теннисист Гаэль Монфис, является уроженцем Парижа.

Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
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    Lesovij7
    Lesovij7, 22.09.2021 19:14
    -1
    Лучше без одежды
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