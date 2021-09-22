ФОТО. Красавица Свитолина похвасталась новыми образами

26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина, которая отдыхает в Париже между соревнованиями, похвасталась своими новыми нарядами.
«Первый, второй или третий? Какой вид вам нравится больше всего?», — прокомментировала Элина свежие фото.
Стоит отметить, что муж Свитолиной, 35-летний французский теннисист Гаэль Монфис, является уроженцем Парижа.
Источник — Instagram
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