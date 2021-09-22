Баварии нужна звезда Порту

Мюнхенская «Бавария» нацелилась на 24-летнего левого полузащитника «Порту» и сборной Колумбии Луиса Диаса. Немецкий клуб видит в футболисте замену Кингсли Коману.

«Порту» хочет получить за своего игрока около €40 миллионов. Также интерес к футболисту проявляла каталонская «Барселона».

Диас защищает цвета «Порту» с лета 2019 года после перехода из «Хуниора» за €7,22 миллиона. В текущем сезоне Луис провел за «Порту» 7 матчей во всех турнирах, где забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

В активе Диаса 18 матчей за национальную сборную Колумбии, где он забил два мяча.