Экс-игрок Барселоны поступил на тренерские курсы в Киеве

При центре лицензирования УАФ продолжается первая сессия слушателей курсов по получению тренерской лицензии категории «А» УЕФА среди футболистов, отыгравших на профессиональном уровне более семи лет. Она дает право возглавлять команды Первой лиги.

Среди 17-ти слушателей — победитель Лиги чемпионов 2009 года в составе испанской «Барселоны» Александр Глеб из Беларуси. Также на курсы поступили такие именитые украинские игроки, как Тарас Mихалик, Павел Ребенок, Кирилл Ковальчук, Вадим Сапай, Виталий Комарницкий, Александр Ковпак и другие.

На первой сессии с лекциями выступали известные специалисты — Валерий Шамардин, Александр Головко, Александр Лысенко, Константин Фролов. У будущих тренеров запланирована стажировка в элитных украинских клубах, а третья сессия пройдет в Турции, где многие команды будут готовиться к весенней части сезона.

Стоимость курса обучения, после окончания которого в августе 2022 года выпускникам будут вручены лицензии категории «А» УЕФА, 43 тысячи гривен (около $1600).