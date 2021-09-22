Базель подпишет вратаря Ливерпуля

Лорис Кариус продолжит карьеру в швейцарском клубе

  • 22.09.2021 17:30
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Базель подпишет вратаря Ливерпуля
© Getty Images/Global Images Ukraine

Швейцарский «Базель» намерен подписать 28-летнего немецкого вратаря «Ливерпуля» Лориса Кариуса.

Контракт Кариуса принадлежит «Ливерпулю» с лета 2016 года после перехода из «Майнца» за €6,2 миллиона. Но Лорис полностью проиграл конкуренцию за место в стартовом составе «красных» бразильскому вратарю Алиссону.

Контракт Кариуса с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €2 миллиона.

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