Базель подпишет вратаря Ливерпуля

Швейцарский «Базель» намерен подписать 28-летнего немецкого вратаря «Ливерпуля» Лориса Кариуса.

Контракт Кариуса принадлежит «Ливерпулю» с лета 2016 года после перехода из «Майнца» за €6,2 миллиона. Но Лорис полностью проиграл конкуренцию за место в стартовом составе «красных» бразильскому вратарю Алиссону.

Контракт Кариуса с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €2 миллиона.