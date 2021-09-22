КАРИКАТУРА ДНЯ. Роналдо — лучший бомбардир в истории?

Известный карикатурист Омар Момани сделал героем своей новой работы знаменитого бразильского форварда Роналдо, которому 22 сентября исполнилось 45 лет.
«Лучший бомбардир в истории? С днем рождения, Роналдо», — прокомментировал Момани свою работу.
На протяжении карьеры Роналдо защищал цвета «Крузейро», ПСВ, «Барселоны», «Интера», «Реала», «Милана» и «Коринтианса». Футболист провел 98 матчей за сборную Бразилии, где забил 62 мяча.
Источник — Instagram
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