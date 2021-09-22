КАРИКАТУРА ДНЯ. Роналдо — лучший бомбардир в истории?

Знаменитому бразильцу исполнилось 45 лет

  • 22.09.2021 16:50
  • 865 просмотров
  • 1 комментарий
КАРИКАТУРА ДНЯ. Роналдо — лучший бомбардир в истории?
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный карикатурист Омар Момани сделал героем своей новой работы знаменитого бразильского форварда Роналдо, которому 22 сентября исполнилось 45 лет.

«Лучший бомбардир в истории? С днем рождения, Роналдо», — прокомментировал Момани свою работу.

На протяжении карьеры Роналдо защищал цвета «Крузейро», ПСВ, «Барселоны», «Интера», «Реала», «Милана» и «Коринтианса». Футболист провел 98 матчей за сборную Бразилии, где забил 62 мяча.

Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Павло Троян
    online
    Павло Троян, 22.09.2021 17:50
    0
    Хороший игрок, но очевидно не лучший в истории.
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