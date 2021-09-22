36-летний экс-форвард сборной Германи Марио Гомес может вернуться в Бундеслигу. В услугах специалиста заинтересован «Лейпциг».
После завершения карьеры игрока в 2020 году Гомес работал экспертом. Если Марио примет предложение «Лейпцига», в его обязанности будет входить развитие контактов между клубами-партнерами Red Bull, такими как «Зальцбург» и «Нью-Йорк».
На протяжении карьеры Гомес защищал цвета «Штутгарта», «Баварии», «Фиорентины», «Бешикташа» и «Вольфсбурга».
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