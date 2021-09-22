Марио Гомес может вернуться в Бундеслигу

В услугах специалиста заинтересован «Лейпциг»

  • 22.09.2021 16:18
  • 621 просмотр
  • 0 комментариев
Марио Гомес может вернуться в Бундеслигу
© Getty Images/Global Images Ukraine

36-летний экс-форвард сборной Германи Марио Гомес может вернуться в Бундеслигу. В услугах специалиста заинтересован «Лейпциг».

После завершения карьеры игрока в 2020 году Гомес работал экспертом. Если Марио примет предложение «Лейпцига», в его обязанности будет входить развитие контактов между клубами-партнерами Red Bull, такими как «Зальцбург» и «Нью-Йорк».

На протяжении карьеры Гомес защищал цвета «Штутгарта», «Баварии», «Фиорентины», «Бешикташа» и «Вольфсбурга».

Источник — Bild

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности