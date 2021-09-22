«Не ждите чудес от Барселоны». Куман отказался от общения с прессой

Наставник «Барселоны» Рональд Куман на пресс-конференции перед матчем чемпионата Испании отказался от общения с журналистами.

Тренер зачитал свое заявление, где указал, что на чудеса в Ла Лиге и Лиге чемпионов сейчас рассчитывать не стоит, и покинул зал без ответов на вопросы.

«Ситуация на поле связана с финансовой ситуацией. Клуб и команда находятся в процессе перестройки. Мы проводим перестройку без финансовых вливаний в новых игроков, и на это нужно время».

«Будет успехом занять высокую позицию по итогам сезона Ла Лиги. В Лиге чемпионов чудес ждать не стоит, и на поражение от «Баварии» нужно смотреть именно с этой мыслью», - заявил Куман.

«Барселона» является соперником «Динамо» Киев в группе Лиги чемпионов.

Летом клуб из-за экономической ситуации отказался от Лионеля Месси и Антуана Гризманна.