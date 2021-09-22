«Не ждите чудес от Барселоны». Куман отказался от общения с прессой

Соперник «Динамо» в Лиге чемпионов

  • 22.09.2021 16:25
  • 1492 просмотра
  • 3 комментария
«Не ждите чудес от Барселоны». Куман отказался от общения с прессой
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Барселоны» Рональд Куман на пресс-конференции перед матчем чемпионата Испании отказался от общения с журналистами.

Тренер зачитал свое заявление, где указал, что на чудеса в Ла Лиге и Лиге чемпионов сейчас рассчитывать не стоит, и покинул зал без ответов на вопросы.

«Ситуация на поле связана с финансовой ситуацией. Клуб и команда находятся в процессе перестройки. Мы проводим перестройку без финансовых вливаний в новых игроков, и на это нужно время».

«Будет успехом занять высокую позицию по итогам сезона Ла Лиги. В Лиге чемпионов чудес ждать не стоит, и на поражение от «Баварии» нужно смотреть именно с этой мыслью», - заявил Куман.

«Барселона» является соперником «Динамо» Киев в группе Лиги чемпионов.

Летом клуб из-за экономической ситуации отказался от Лионеля Месси и Антуана Гризманна.

Источник — Marca

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Leonid Frantseskevich
    online
    Leonid Frantseskevich, 22.09.2021 17:31
    0
    Спасибо предыдущему руководству "Барселоны", которое загнало клуб в многомиллионные долги. По этой причине сейчас из клуба "убрали" Месси, Гризмана, Пьянича, Тринкау, Мориба и не только. Часть игроков пошла на существенное снижение зарплаты, чтобы клуб вообще остался на плаву.
    Разумеется, ждать того, что "Барселона" что-то выиграет, точно не стоит. На одном Депае и двух Де Йонгах далеко не уедешь.
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    bonv
    bonv, 22.09.2021 16:55
    +2
    Гравець був хороший а як тренер.... такоє..
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    johndow
    online
    johndow, 22.09.2021 16:54
    +2
    Что-то совсем не верится, что Куман - правильный человек для перестройки Барсы
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