«Не ждите чудес от Барселоны». Куман отказался от общения с прессой

Наставник «Барселоны» Рональд Куман на пресс-конференции перед матчем чемпионата Испании отказался от общения с журналистами.
Тренер зачитал свое заявление, где указал, что на чудеса в Ла Лиге и Лиге чемпионов сейчас рассчитывать не стоит, и покинул зал без ответов на вопросы.
«Ситуация на поле связана с финансовой ситуацией. Клуб и команда находятся в процессе перестройки. Мы проводим перестройку без финансовых вливаний в новых игроков, и на это нужно время».
«Будет успехом занять высокую позицию по итогам сезона Ла Лиги. В Лиге чемпионов чудес ждать не стоит, и на поражение от «Баварии» нужно смотреть именно с этой мыслью», - заявил Куман.
«Барселона» является соперником «Динамо» Киев в группе Лиги чемпионов.
Летом клуб из-за экономической ситуации отказался от Лионеля Месси и Антуана Гризманна.
Источник — Marca
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Разумеется, ждать того, что "Барселона" что-то выиграет, точно не стоит. На одном Депае и двух Де Йонгах далеко не уедешь.
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