Олег БЛОХИН: «Кучи голов в матче Шахтер — Динамо не будет»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Олег Блохин поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Украины, в котором «Динамо» встретится с донецким «Шахтером».
«Кучи голов, наверное, не будет. Жду хорошей игры. Дай Бог, чтобы именно такой она и получилась. Хотя, на мой взгляд, матч на Суперкубок нужно было раньше проводить — перед началом сезона. А сейчас, когда у «Динамо» и «Шахтера» идет подготовка к еврокубкам и играм чемпионата, он как-то в общую канву не вписывается. На футболистов выпадает большая нагрузка, и даже не знаю, как команды будут к игре за Суперкубок относиться», — считает Блохин.
Матч «Шахтер» — «Динамо» состоится на НСК «Олимпийский» в среду, 22 сентября, в 21:00.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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«Кучи голов, НАВЕРНОЕ, не будет....»
Но видимо тот кто придумывает заголовки на Спорт. Юа решил редактировать высказывание по- своему, но при этом взять в кавычки, якобы как полную цитату
Может- быть лучше было бы такое заглавие (ну редактировать, так хоть с приколом)
«КУЧИ в матче Шахтер — Динамо не будет»
Каждый год все знатоки заявляют нам, тчо голов будет мало в этой игре
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