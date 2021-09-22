Олег БЛОХИН: «Кучи голов в матче Шахтер — Динамо не будет»

Специалист поделился ожиданиями от поединка за Суперкубок Украины

  • 22.09.2021 15:56
  • 785 просмотров
  • 3 комментария
Олег БЛОХИН: «Кучи голов в матче Шахтер — Динамо не будет»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Олег Блохин поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Украины, в котором «Динамо» встретится с донецким «Шахтером».

«Кучи голов, наверное, не будет. Жду хорошей игры. Дай Бог, чтобы именно такой она и получилась. Хотя, на мой взгляд, матч на Суперкубок нужно было раньше проводить — перед началом сезона. А сейчас, когда у «Динамо» и «Шахтера» идет подготовка к еврокубкам и играм чемпионата, он как-то в общую канву не вписывается. На футболистов выпадает большая нагрузка, и даже не знаю, как команды будут к игре за Суперкубок относиться», — считает Блохин.

Матч «Шахтер» — «Динамо» состоится на НСК «Олимпийский» в среду, 22 сентября, в 21:00.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 22.09.2021 17:05
    -2
    Беляш сказал:
    «Кучи голов, НАВЕРНОЕ, не будет....»
    Но видимо тот кто придумывает заголовки на Спорт. Юа решил редактировать высказывание по- своему, но при этом взять в кавычки, якобы как полную цитату

    Может- быть лучше было бы такое заглавие (ну редактировать, так хоть с приколом)
    «КУЧИ в матче Шахтер — Динамо не будет»
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 22.09.2021 16:21
    -2
    э Олежа не это самое, ты щаз про сборную вспомнишь и отберёшь у них отмазку за плохую игру СбУ
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    Sauron
    Sauron, 22.09.2021 16:11
    0
    Не уверен, что это свежий комментарий звезды.
    Каждый год все знатоки заявляют нам, тчо голов будет мало в этой игре
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