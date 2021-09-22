Олег БЛОХИН: «Кучи голов в матче Шахтер — Динамо не будет»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Олег Блохин поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Украины, в котором «Динамо» встретится с донецким «Шахтером».

«Кучи голов, наверное, не будет. Жду хорошей игры. Дай Бог, чтобы именно такой она и получилась. Хотя, на мой взгляд, матч на Суперкубок нужно было раньше проводить — перед началом сезона. А сейчас, когда у «Динамо» и «Шахтера» идет подготовка к еврокубкам и играм чемпионата, он как-то в общую канву не вписывается. На футболистов выпадает большая нагрузка, и даже не знаю, как команды будут к игре за Суперкубок относиться», — считает Блохин.

Матч «Шахтер» — «Динамо» состоится на НСК «Олимпийский» в среду, 22 сентября, в 21:00.