Матч за Суперкубок Украины Шахтер – Динамо покажет телеканал Футбол 1

Поединок состоится в среду, 22 сентября

  • 22.09.2021 13:39
  • 607 просмотров
  • 1 комментарий
Матч за Суперкубок Украины Шахтер – Динамо покажет телеканал Футбол 1
© ФК Шахтер

Уже 22 сентября на НСК «Олимпийский» в борьбе за Суперкубок Украины сойдутся принципиальные соперники – «Динамо» и «Шахтер». Не пропусти огненный матч за трофей на телеканале Футбол 1! Начало в 20:55!

Напомним, что это восемнадцатый розыгрыш турнира, в котором встречаются победитель Чемпионата Украины и обладатель Кубка Украины прошлого сезона. Поскольку «Динамо победило в обоих соревнованиях, киевлянам будет противостоять серебряный призер чемпионата Украины сезона 2020/2021 - донецкий «Шахтер».

 

 

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 22.09.2021 14:18
    -1
    И это очень хорошо.
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