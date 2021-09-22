Матч за Суперкубок Украины Шахтер – Динамо покажет телеканал Футбол 1

Уже 22 сентября на НСК «Олимпийский» в борьбе за Суперкубок Украины сойдутся принципиальные соперники – «Динамо» и «Шахтер». Не пропусти огненный матч за трофей на телеканале Футбол 1! Начало в 20:55!

Напомним, что это восемнадцатый розыгрыш турнира, в котором встречаются победитель Чемпионата Украины и обладатель Кубка Украины прошлого сезона. Поскольку «Динамо победило в обоих соревнованиях, киевлянам будет противостоять серебряный призер чемпионата Украины сезона 2020/2021 - донецкий «Шахтер».