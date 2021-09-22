Шахтер откроет в Киеве первую футбольную школу для детей 7-12 лет

Записаться могут все желающие мальчики и девочки

  • 22.09.2021 13:50
  • 807 просмотров
  • 5 комментариев
Шахтер откроет в Киеве первую футбольную школу для детей 7-12 лет
© ФК Шахтер Донецк

Первая футбольная школа «Шахтера» для всех желающих детей в возрасте от 7 до 12 лет Shakhtar Pro уже в начале октября откроется в Киеве.
 
Футбольные тренировки будут проходить по методике и под руководством тренеров Академии ФК «Шахтер» и под непосредственным контролем Эдгара Кардозо.
 
Записаться на занятия в школе независимо от предварительной подготовки могут все желающие мальчики и девочки. Ученики получат приоритетное право участвовать в отборе в Академию «Шахтера», а также станут частью регулярных профессиональных футбольных событий клуба, будь то вывод игроков на поле или возможность быть настоящим болбоем на матчах.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Dora
    online
    Dora, 22.09.2021 14:33
    -1
    RoNIkyo, 22.09.2021 14:22
    А чому "Шахтар" (Маріуполь) відкриває школу в Києві?
    Тому що так вважає за потрібне!
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 22.09.2021 14:28
    -1
    POWER, 22.09.2021 14:24
    А Суркисы ничего не открывают???
    Они открывают школы на Кипре)
    Ссылка
    POWER
    online
    POWER, 22.09.2021 14:24
    -1
    А Суркисы ничего не открывают???
    Ссылка
    RoNIkyo
    RoNIkyo, 22.09.2021 14:22
    -1
    А чому "Шахтар" (Маріуполь) відкриває школу в Києві?
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 22.09.2021 14:08
    0
    Браво!
    Ссылка
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