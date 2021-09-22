Сачко сыграет в четвертьфинале челленджера в Бухаресте

Украинский теннисист Виталий Сачко (№260 ATP) вышел в 1/4 финала в рамках грунтового челленджере в Румынии.
В матче второго круга украинец в непростом поединке одолел шестого сеяного немца Максимилиана Мартерера (№190 ATP).
Бухарест. Второй круг
Виталий Сачко (Украина) – Максимилиан Мартерер (Германия, 6) – 6:3, 2:6, 7:6(0)
Далее по сетке лидер посева Стефано Травалья из Италии (№98 ATP).
В первом матче на турнире Виталий разобрался с Александром Эрлером из Австрии.
Источник — Sport.ua
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