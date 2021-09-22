Сачко сыграет в четвертьфинале челленджера в Бухаресте

Украинец выиграл уже вторую встречу на турнире в Румынии

  • 22.09.2021 13:35
  • 161 просмотр
  • 2 комментария
Сачко сыграет в четвертьфинале челленджера в Бухаресте
© ATP. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (№260 ATP) вышел в 1/4 финала в рамках грунтового челленджере в Румынии.
 
В матче второго круга украинец в непростом поединке одолел шестого сеяного немца Максимилиана Мартерера (№190 ATP).
 
Бухарест. Второй круг
Виталий Сачко (Украина) – Максимилиан Мартерер (Германия, 6) – 6:3, 2:6, 7:6(0)
 
Далее по сетке лидер посева Стефано Травалья из Италии (№98 ATP).

В первом матче на турнире Виталий разобрался с Александром Эрлером из Австрии.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    Spectra
    Spectra, 22.09.2021 13:48 (изменен)
    0
    Красавчик, еще остался без парника, можно отдать все силы на одиночку, вперед к квал АО
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    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 22.09.2021 13:40
    +1
    Несподіванка, як для мене. Молодець Віталій, квал АО уже десь поруч. Далі людина з сотні і знову роль андердога.
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