Сачко сыграет в четвертьфинале челленджера в Бухаресте

Украинский теннисист Виталий Сачко (№260 ATP) вышел в 1/4 финала в рамках грунтового челленджере в Румынии.



В матче второго круга украинец в непростом поединке одолел шестого сеяного немца Максимилиана Мартерера (№190 ATP).



Бухарест. Второй круг

Виталий Сачко (Украина) – Максимилиан Мартерер (Германия, 6) – 6:3, 2:6, 7:6(0)



Далее по сетке лидер посева Стефано Травалья из Италии (№98 ATP).

В первом матче на турнире Виталий разобрался с Александром Эрлером из Австрии.