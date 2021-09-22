Кто вышел в финал Всеукраинского детского турнира по футболу Кубок единения

В Украине определены победители Всеукраинского футбольного турнира «Кубок единения-2021». В областном этапе турнира приняли участие 400 детских команд из 22 областей Украины.
25 сентября команды-финалисты будут бороться за выход в суперфинал, а 26 сентября две сильнейшие команды будут бороться за первое место и главный приз турнира - семидневный тренировочный сбор команды в Буковеле.
Всеукраинский футбольный турнир «Кубок единения-2021» - это массовые детские спортивные соревнования в стране, которые стали возможными благодаря поддержке Благотворительного фонда «ФОНД Игоря Палицы «ТОЛЬКО ВМЕСТЕ».
Организаторы турнира уверены, что им удалось достичь главной цели - объединить Украину вокруг футбола, поддержать региональные команды, стимулировать молодежь заниматься физической культурой и спортом. Награды от фонда предусмотрены для всех участников соревнований. Команды-участницы отборочного этапа уже получили кожаные футбольные мячи, гравированные дипломы участников турнира, а каждый член команды - медаль за участие в турнире.
Кто будет соревноваться в финале
Финал Всеукраинского детского турнира по футболу «Кубок единения-2021» пройдет 25-26 сентября на Луцком стадионе «Авангард». За победу в финале будут соревноваться следующие команды:
Винницкая область – ДЮСШ, г. Могилев-Подольский.
Волынская область - ДЮФШ «Волынь», г. Луцк.
Днепропетровская область - ДЮСШ «Электрометаллург».
Донецкая область - ОТГ Белозерск.
Запорожская область - «Дизелист», г. Токмак.
Житомирская область - СДЮСШОР «Полесье-1», г. Житомир.
Ивано-Франковская область - ФК «Ника».
Киевская область - Борщаговская ТГ.
Кировоградская область - КДЮСШ №2, г. Кропивницкий.
Львовская область - ФК «Жовква».
Николаевская область - СДЮСШОР г. Николаев.
Одесская область - ДЮСШ 11 «Черноморец».
Полтавская область - МФК «Кремень».
Ровенская область - ДЮСШ «Костополь».
Сумская область - Шосткинская КДЮСШ «Барса», г. Шостка.
Тернопольская область - «Чемпион», Г. Тернополь.
Харьковская область - ДЮСШ № 5.
Херсонская область - «Освита».
Черниговская область - СДЮШ олимпийского резерва «Десна».
Черкасская область - ДЮСШ «Катеринополь».
Черновицкая область - ФБ «Бояны».
Источник — Sport.ua
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