Кто вышел в финал Всеукраинского детского турнира по футболу Кубок единения

25 сентября команды-финалисты будут бороться за выход в суперфинал

  • 22.09.2021 11:00
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  • 1 комментарий
Кто вышел в финал Всеукраинского детского турнира по футболу Кубок единения

В Украине определены победители Всеукраинского футбольного турнира «Кубок единения-2021». В областном этапе турнира приняли участие 400 детских команд из 22 областей Украины.

25 сентября команды-финалисты будут бороться за выход в суперфинал, а 26 сентября две сильнейшие команды будут бороться за первое место и главный приз турнира - семидневный тренировочный сбор команды в Буковеле.

Всеукраинский футбольный турнир «Кубок единения-2021» - это массовые детские спортивные соревнования в стране, которые стали возможными благодаря поддержке Благотворительного фонда «ФОНД Игоря Палицы «ТОЛЬКО ВМЕСТЕ».

Организаторы турнира уверены, что им удалось достичь главной цели - объединить Украину вокруг футбола, поддержать региональные команды, стимулировать молодежь заниматься физической культурой и спортом. Награды от фонда предусмотрены для всех участников соревнований. Команды-участницы отборочного этапа уже получили кожаные футбольные мячи, гравированные дипломы участников турнира, а каждый член команды - медаль за участие в турнире.

Кто будет соревноваться в финале

Финал Всеукраинского детского турнира по футболу «Кубок единения-2021» пройдет 25-26 сентября на Луцком стадионе «Авангард». За победу в финале будут соревноваться следующие команды:

Винницкая область – ДЮСШ, г. Могилев-Подольский.

Волынская область - ДЮФШ «Волынь», г. Луцк.

Днепропетровская область - ДЮСШ «Электрометаллург».

Донецкая область - ОТГ Белозерск.

Запорожская область - «Дизелист», г. Токмак.

Житомирская область - СДЮСШОР «Полесье-1», г. Житомир.

Ивано-Франковская область - ФК «Ника».

Киевская область - Борщаговская ТГ.

Кировоградская область - КДЮСШ №2, г. Кропивницкий.

Львовская область - ФК «Жовква».

Николаевская область - СДЮСШОР г. Николаев.

Одесская область - ДЮСШ 11 «Черноморец».

Полтавская область - МФК «Кремень».

Ровенская область - ДЮСШ «Костополь».

Сумская область - Шосткинская КДЮСШ «Барса», г. Шостка.

Тернопольская область - «Чемпион», Г. Тернополь.

Харьковская область - ДЮСШ № 5.

Херсонская область - «Освита».

Черниговская область - СДЮШ олимпийского резерва «Десна».

Черкасская область - ДЮСШ «Катеринополь».

Черновицкая область - ФБ «Бояны».

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Денис Торопцев
    Денис Торопцев, 22.09.2021 11:30
    0
    Палиця бабла вам підкинув?
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